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中央社

球員工會向勞動部申訴 指亞冠賽不當勞動

中央社2018/03/21 12:10
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華職棒球員工會今天指出，中職聯盟與Lamigo球團安排球員參加2017亞洲職棒冠軍爭霸賽，但卻消極、拒絕與工會進行團體協商，球員工會20日向勞動部遞交不當勞動行為裁決申請書。

勞動部勞動關係司裁決科科長章鴻年表示，已收到不當勞動行為裁決的申請書，裁決委員會將先進行初審確認資料齊全後，再請雙方答辯、補正資料，資料完整後，再由委員會進行實質審查。

中職聯盟與球團於球季外安排球員參加2017亞冠賽，球員工會表示，為釐清「職業棒球選手契約書」內，選手應承擔業務責任範圍」，函文向聯盟及球團提出團體協約協商。

球員工會經依序與統一、富邦及中信球團見面、了解立場後，今天宣布，依法針對消極、拒絕進行團體協商中職聯盟與Lamigo球團，已在20日向勞動部遞交「不當勞動行為裁決申請書」。

球員工會強調，2015年初，中華職棒會長吳志揚上任後首次會見理事長胡金龍時，承諾重視工會需求、研擬修改聯盟章程、改善球員勞動環境，但至今聯盟從未與工會代表進行實質性的勞資協商。

球員工會指出，自2016年起，中職聯盟消極面對工會包含「規章改革」、「球場安全」及「國際賽權益」等所有訴求，導致球員權益受影響。

自2016中職日職對抗賽起，球員工會透露，已呼籲聯盟重視「安排球員參與非合約內賽事，已違反契約精神甚至衝擊球員對工作範疇期待值」的議題，避免因該賽事折損球員基本工作權益與勞資互信，2017年底的亞冠賽，聯盟卻片面解讀工會所提的合約精神議題與球員照顧需求，且拒與工會討論。

對於球員工會向勞動部提出申訴，中職與Lamigo球團皆表示，會先了解情況後，再統一回覆。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070321

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