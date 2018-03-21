直轄市No.1　桃園環保局又鍍金

環保署日前公布全國資源回收考核結果，桃園市政府連續兩年獲得直轄市最高殊榮「金質獎」，也連續第13年得到資源回收考核的最高評等。桃園市106年的資源回收率，和升格前相比，成長了超過11個百分點；年度回收量也比105年增加約11萬公噸。

環保局長沈志修表示，桃園市連續兩年獲得環保署考核「金質獎」，是直轄市的最高殊榮；這是對環保局團隊推動資源回收源頭減量的高度肯定。環保局將根據不同的區域特性，擬定適合的策略，持續倡導資源回收及循環再利用的理念。