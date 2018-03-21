直轄市No.1　桃園環保局又鍍金

環保署日前公布全國資源回收考核結果，桃園市政府連續兩年獲得直轄市最高殊榮「金質獎」，也連續第13年得到資源回收考核的最高評等。桃園市106年的資源回收率，和升格前相比，成長了超過11個百分點；年度回收量也比105年增加約11萬公噸。
環保局長沈志修表示，桃園市連續兩年獲得環保署考核「金質獎」，是直轄市的最高殊榮；這是對環保局團隊推動資源回收源頭減量的高度肯定。環保局將根據不同的區域特性，擬定適合的策略，持續倡導資源回收及循環再利用的理念。
在106年度的全國考評中，桃園市是六都中少數在資源回收率及回收量都達到環保署目標值的城市。桃園的資源回收率從升格前（103年）的43.03%，一路進步到106年的54.85%，整整成長逾11個百分點。若和105年相比，106年的回收量增加約11萬公噸，資收率也進步了7個百分點。
環保局長沈志修說，資源回收要落實，需要你我從源頭減量。桃園市推出許多創新的環保作為，除了持續推動「桃樂資收站」，以及桃樂卡的資源回收物兌換服務之外，也邀集轄內志工和民間企業團體，舉辦大型活動加強宣導。
▲桃園市106年的資源回收率，和升格前相比，成長了超過11個百分點；年度回收量也比105年增加約11萬公噸。（圖／桃園市環保局提供 , 2018.03.21）