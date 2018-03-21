促醫療整合 副總統：有助改善醫界福利

（中央社記者張茗喧台北21日電）副總統陳建仁今天表示，推動各級醫療院所整合，不僅可打造以病人為中心的醫療體系，因應高齡社會需要，醫事人員也能有適當休息與收入，是蔡總統關心的一大重點。

台大醫院、台北市立聯合醫院今天舉辦「聰明就醫、醫療銜接與垂直整合」研討會，副總統陳建仁與會表達支持。

陳副總統致詞時先是追念起已故台灣大學醫學院前院長謝博生，他說，2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）期間，謝博生對於台灣醫療教育提出很多意見，包括社區醫療、轉介體系等，真的是個有思想、願意推動改變的人，雖然他離開了，但他留下的遺願要由我們完成，打造一個以病人為中心的醫療體系，減少不必要醫療診斷與處理。