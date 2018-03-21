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中央社

國際藝術交流挨罰 文化部：與勞動部討論法令

中央社2018/03/21 12:22
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北21日電）行為藝術家葉育君邀請國際藝術家賽門來台交流，並提供住宿遭裁罰，葉育君今天說，將提行政訴訟。文化部司長張惠君說，將與勞動部討論法令，以因應藝術工作的需求與變化。

國民黨立委陳學聖上午與葉育君、律師李承志等人共同召開記者會，勞動部勞動力發展署專門委員莊國良、文化部藝術發展司司長張惠君也參與這場記者會。

陳學聖說，英國聲音藝術家賽門（Simon Whetham）與國內藝術家們，自2012年開始，即透過「以物易物」的藝術交流形式，在南韓、冰島和日本等國，與當地藝術家進行跨文化交流與展演，賽門從來沒有申請過類似的工作許可證。

他表示，回歸自然純真、以物易物、體驗異文化，是藝術家崇尚烏托邦式藝術理念的浪漫實踐，也是「藝術家汲取創作靈感來源的一種方式」，但從沒有任何藝術家會「知道」這樣違法？

陳學聖說，葉育君就因為「就業服務法」認定是招待國際友人「住宿」，及代收籌備交流活動費用，被視為「有償」的雇主受罰，經過減低罰鍰後，還要繳交新台幣5萬元罰鍰，藝術界更發起捐款與他共同協助葉育君，向法院提出行政訴訟表達不公。

葉育君以行為藝術的方式，頭戴紙箱參加記者會。她說，很幸運這半年來，有很多藝術家朋友陪伴，做了所有應該做的步驟，一般藝術家其實沒有辦法這麼做。

律師李承志說，這案例不是非法外勞，只是來台進行國際藝文交流，活動中的確有分享活動交流的費用，但並沒有雇傭關係存在。

他說，未來可能有外國人來台灣，只要攙扶老婆婆過馬路，有勞務支出，老婆婆送一顆橘子給他，就違法了。從國際藝文觀點來看，台灣不能再鎖國了，因此提出行政訴訟。

莊國良說，全案關鍵點在「就業」認定，外國人來台必須事先提出申請，至於工作範圍部分，在民國95年曾有函釋，工作並非以契約、有償、無償報酬來判斷，如果外國人以打工、分享、教授課程等換宿，都屬於函釋的工作範圍，因此才會被裁罰。

他說，為優化國內藝文環境，與文化部密切協調，訂定自由藝術工作者許可辦法，自由藝術工作者可以自行提出申請，不受限於由雇主提出申請，資格認定若有困難，也可以透過會商方式確認。

張惠君說，相關法令鬆綁需要往前推，文化部將就本身的專業，再與勞動部討論，才能更因應藝術工作的需求與變化。

她說，表演藝術工作者來台，到底哪些人需要申請、哪些人不需要申請，文化部將與勞動部進一步討論，也才能讓藝術家清楚。（編輯：溫貴香）1070321

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