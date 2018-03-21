NBA／一眉哥狀態持續高檔轟37分　鵜鶘誓言返季後賽

西區老4鵜鶘今(21)日對戰後段班的獨行俠，鵜鶘第2得分手Jrue Holiday因病缺席，一哥Anthony Davis疑似在比賽中受傷提前回更衣室，導致鵜鶘始終處於被動，所幸一哥下半場回歸坐鎮，全場轟下37分帶領鵜鶘以115:105取勝。

Davis在上半場剩下3分鐘不到時下場貢獻19分，鵜鶘僅帶著2分領先進入中場休息，易籃再戰，小牛靠著精神領袖Dirk Nowitzki和主控Harrison Barnes成功連線，雙方已80:80平手進入第四節。