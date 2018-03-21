NBA／一眉哥狀態持續高檔轟37分　鵜鶘誓言返季後賽

西區老4鵜鶘今(21)日對戰後段班的獨行俠，鵜鶘第2得分手Jrue Holiday因病缺席，一哥Anthony Davis疑似在比賽中受傷提前回更衣室，導致鵜鶘始終處於被動，所幸一哥下半場回歸坐鎮，全場轟下37分帶領鵜鶘以115:105取勝。
Davis在上半場剩下3分鐘不到時下場貢獻19分，鵜鶘僅帶著2分領先進入中場休息，易籃再戰，小牛靠著精神領袖Dirk Nowitzki和主控Harrison Barnes成功連線，雙方已80:80平手進入第四節。
決勝節，鵜鶘多點開花打出一波12:4的攻勢，老將Rajon Rondo再度跳出來，在比賽尾聲貢獻9分，幫助鵜鶘穩住陣腳，加上Davis關鍵扣籃鎖定勝局。
鵜鶘此役命中率達52.7%，團隊5人得分上雙以Davis攻下全場最高37分8籃板2助攻為最出色，替補出發的 Ian Clark和Rondo同樣繳出19分，後者外帶9籃板14助攻的準大三元好表現。
儘管小牛6人得分上雙，但仍在最後幾次進攻都失敗，無緣扳平戰局，此役Nowitzki和Barnes都攻下全隊最高19分，不過後者發生4次失誤，替補的Yogi Ferrell貢獻次高的15分3籃板。