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二十四節氣食譜／端午立蛋預賽　春分立蛋招好運

保庇2018/03/21 12:13
二十四節氣食譜／端午立蛋預賽　春分立蛋招好運（圖／保庇）
二十四節氣食譜／端午立蛋預賽　春分立蛋招好運（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）今天就是今年二十四節氣中的「春分」了！春分不是春天的開始，而是春季九十天的一半，在《春秋繁露·陰陽出入上下篇》有提到：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」意為在春分這一天白天、夜晚幾乎等長，從春分這天之後，北半球白天就會越來越長。

春分時節雖氣溫回升，但有句俗諺說：「春不減衣，秋不戴帽。」春分時節氣溫不穩，還是要注意保暖，免得病毒趁虛而入生病了。且春分時期風多又風大，也要注意受風寒，可多運動增強免疫力、早睡早起護肝臟。

春分晝夜等長。圖片來源：九號健康頻道
春分晝夜等長。圖片來源：九號健康頻道

春分有幾個習俗，第一個就是「吃春菜」，各地的春菜隨地理環境、風土民情不同，但「春分吃春菜」是共同的習俗，在春分這天大家會一起去採春菜，回家後春菜混魚片一起「滾湯」，煮出來的湯叫「春湯」，古人說：「春湯灌髒，洗滌肝腸。闔家老少，平安健康。」邊喝春湯邊祈求全家平安健康。

春分最常見的春菜有春碧蒿、香椿芽、豆芽、菠菜、春筍、蔥蒜等……以上每一種春菜皆有利於健康的優點，像是香椿芽清熱利濕、利尿解毒；豆芽防老化、排毒；春筍更不用說了，滋陰、益血、化痰、消食、利便、明目等功效一應俱全！

食用春筍好處多多。圖片來源：每日頭條
食用春筍好處多多。圖片來源：每日頭條

春分第二個習俗就是要「立蛋」！我們都知道端午節要立蛋，沒聽過春分要立蛋啊？又有句俗諺說：「春分到，蛋兒俏」，春分立蛋不是抄襲端午節的喔！春分立蛋早在四千多年前的中國就已存在，目的是為了慶祝春天的來臨，若是可以把雞蛋立起來那今年就會很好運喔！

春分立蛋招好運！圖片來源：激趣網
春分立蛋招好運！圖片來源：激趣網

第三個習俗是「黏麻雀嘴」，春分這天許多耕田者會吃沒有包餡的湯圓，且會多煮二、三十顆，再以竹籤插在田四周，用意就是期許以湯圓先黏麻雀的嘴，別讓這群小麻煩之後一直來破壞莊稼。

這幾天天氣狀況真的是「春天後母面」變來變去，出門記得帶件小外套，熱了可脫、冷了可穿，風大也別忘了戴頂帽子！保庇NOW關心各位粉絲～

 

資料參考（多看多保庇！）：

維基百科－春分
春分習俗知多少
春分習俗 多吃5種春菜更滋補
春分為什麼要豎蛋

 

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關鍵字二十四節氣春分春菜立蛋習俗
那些電影沒教的事／晴天娃娃...

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