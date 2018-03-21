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中央社

全球近半數墮胎不安全 每年逾2萬女性亡

中央社2018/03/21 12:25
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社倫敦20日綜合外電報導）根據今天公布的一項大型研究，全球每年估計進行5600萬次人工流產手術，其中近半數以不安全方式進行，導致每年至少有2萬2800名女性死亡。

路透社報導，研究團體葛特馬赫協會（GuttmacherInstitute）在針對全球過去10年墮胎趨勢最全面的報告中說，墮胎禁令無法阻止女性墮胎，反而增加她們透過危險方式結束孕期的風險。

報告說，儘管已開發地區過去25年的墮胎率大幅降低，但開發中國家並未出現顯著變化。

這個總部設在紐約的機構在聲明中說，主因是許多地區缺乏良好的避孕方式，導致非計畫懷孕機率高。

研究共同執筆人辛赫（Susheela Singh）發表聲明說：「尋求終止妊娠的大多數女性，一開始就沒有計畫要懷孕。」

他說：「滿足避孕需求是進一步降低墮胎率的重要一步。」

這個研究機構公布的數據顯示，在大致或完全禁止終止妊娠的國家，墮胎率與沒有設限的國家相差無幾。

研究發現，年度墮胎率最高的是加勒比海（Caribbean）地區，估計每1000名育齡女性就有59人尋求終止妊娠，墮胎率最低的是西歐國家，每1000名育齡女性只有16人尋求墮胎。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070321

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