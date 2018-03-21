不只人和猩猩聰明 牠也用工具解決問題

（中央社巴黎21日綜合外電報導）「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊今天發布研究指出，用工具解決問題並非人類和猩猩獨有的小技巧，野生獼猴也有類似行為，應被視為高智慧的生物。

法新社報導，泰國的原生種長尾獼猴（Macacafascicularis）以欖仁樹及棕櫚樹的果仁維生，有時也吃貝類。英國和泰國的科學家觀察到，這些猴子吃東西時會用石頭打開外殼，而且用途還有兩種。

牠們用大石塊打碎果仁殼，有些石塊重達2公斤；形狀較尖的石頭則充當槓桿，類似刀子，用來撬開牡蠣等獵物。