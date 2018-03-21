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中央社

不只人和猩猩聰明 牠也用工具解決問題

中央社2018/03/21 12:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎21日綜合外電報導）「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊今天發布研究指出，用工具解決問題並非人類和猩猩獨有的小技巧，野生獼猴也有類似行為，應被視為高智慧的生物。

法新社報導，泰國的原生種長尾獼猴（Macacafascicularis）以欖仁樹及棕櫚樹的果仁維生，有時也吃貝類。英國和泰國的科學家觀察到，這些猴子吃東西時會用石頭打開外殼，而且用途還有兩種。

牠們用大石塊打碎果仁殼，有些石塊重達2公斤；形狀較尖的石頭則充當槓桿，類似刀子，用來撬開牡蠣等獵物。

科學家在泰國皮南洋島（Piak Nam Yai）上做出這則研究前，人們認為野生動物中，只有猩猩和鬍鬚捲尾猴會用石頭打開食物外殼。

研究主筆、倫敦大學學院（University CollegeLondon）英國人文社會科學院（British Academy）博士後研究員普羅費特（Tomos Proffitt）教授說，這項發現可能與靈長類研究有廣泛相關。

他告訴法新社：「這項發現有助於增進我們的理解，即不只猿類和人類會用工具解決不同問題。」

他表示：「獼猴應該和猩猩、捲尾猴及早期人類一樣，被視為高智慧、能解決問題的生物。」

直到近幾十年，皮南洋島上才引進棕櫚樹，就演化上來說，意味著這些獼猴以極快速度學會用工具取得棕櫚果仁。

普羅費特補充道：「經由多年來的觀察，在許多靈長類使用工具的案例裡，這些行為都出現在較年幼的世代身上，並非出自基因遺傳。」（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070321

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