勵馨法扶當後盾 讓受害者站出來翻轉女權

勵馨基金會執行長紀惠容指出，#MeToo運動始於2006年美國黑人女權運動者柏克發起，揭露女性遭受權勢者性侵與性騷擾的經驗；近來在歐美也有許多名人站出來響應，在亞洲，日本有女記者站出來，卻未得到支持，香港的案例也未有具體進展。

勵馨基金會今天舉辦「#MeToo還有哪些未爆彈?!勵馨接住你 法扶扶助你」記者會。

（中央社記者楊淑閔台北21日電）勵馨基金會發現台灣每年有1.4萬件性侵通報，#MeToo運動受關注程度卻不理想，為此與法扶基金會攜手運用網路、專線，提供法律及諮商輔助作後盾，讓受害者能站出來翻轉女權。

她說，歐美的#MeToo運動都是名人站出來，所以影響很大，引起很多效應，反觀台灣1年有1.4萬多件受害者通報，還是沒有名人站出來響應，最近媒體人周玉蔻站出來稱受騷擾，但是還是沒能指出加害者。

她分析，這與台灣的狀況跟環境不夠友善、法律不周延有關，就亞洲來說，文化上太講究關係，當然就會考慮指出誰是加害人會被反告，因此受害人需要有法律扶助，以及後續創傷的深度服務作後盾。

法律扶助基金會執行長周漢威說，很多當事人還是覺得自己有錯，與當時時空下的法律制度不完整有關，因此法扶基金會希望能當勵馨基金會及被害人的後盾，提供完善權利的知識，並協助追究民事、刑事責任。

紀惠容說，為了幫助受害人能站出來，翻轉女權，4月21日將在中正紀念堂自由廣場舉辦「多陪一里路#MeToo大遊行 勵馨接住你」活動，希望更多人參與，一起戴上面具遊行，最後並掀掉面具，讓受害人感受到社會的支持。

「#MeToo勵馨接住你」活動並設有專線(02)8911-5595。也在網路發起「蒲公英飛揚計畫」，並設有「#MeToo勵馨接住你」專區，提供陳述受害事件管道，也可以寫下支持受害者的話，凝聚社會更多共識。

此外，勵馨蒲公英諮商輔導中心及性侵害被害人創傷復原中心計有4個專線，包含台北蒲公英(02)2362-2400、台中蒲公英(04)2223-8585、高雄蒲公英(07)223-7995、台東蒲公英(089)225-449。（編輯：李亨山）1070321