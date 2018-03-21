NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

勵馨法扶當後盾 讓受害者站出來翻轉女權

中央社2018/03/21 12:27
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔台北21日電）勵馨基金會發現台灣每年有1.4萬件性侵通報，#MeToo運動受關注程度卻不理想，為此與法扶基金會攜手運用網路、專線，提供法律及諮商輔助作後盾，讓受害者能站出來翻轉女權。

勵馨基金會今天舉辦「#MeToo還有哪些未爆彈?!勵馨接住你 法扶扶助你」記者會。

勵馨基金會執行長紀惠容指出，#MeToo運動始於2006年美國黑人女權運動者柏克發起，揭露女性遭受權勢者性侵與性騷擾的經驗；近來在歐美也有許多名人站出來響應，在亞洲，日本有女記者站出來，卻未得到支持，香港的案例也未有具體進展。

她說，歐美的#MeToo運動都是名人站出來，所以影響很大，引起很多效應，反觀台灣1年有1.4萬多件受害者通報，還是沒有名人站出來響應，最近媒體人周玉蔻站出來稱受騷擾，但是還是沒能指出加害者。

她分析，這與台灣的狀況跟環境不夠友善、法律不周延有關，就亞洲來說，文化上太講究關係，當然就會考慮指出誰是加害人會被反告，因此受害人需要有法律扶助，以及後續創傷的深度服務作後盾。

法律扶助基金會執行長周漢威說，很多當事人還是覺得自己有錯，與當時時空下的法律制度不完整有關，因此法扶基金會希望能當勵馨基金會及被害人的後盾，提供完善權利的知識，並協助追究民事、刑事責任。

紀惠容說，為了幫助受害人能站出來，翻轉女權，4月21日將在中正紀念堂自由廣場舉辦「多陪一里路#MeToo大遊行 勵馨接住你」活動，希望更多人參與，一起戴上面具遊行，最後並掀掉面具，讓受害人感受到社會的支持。

「#MeToo勵馨接住你」活動並設有專線(02)8911-5595。也在網路發起「蒲公英飛揚計畫」，並設有「#MeToo勵馨接住你」專區，提供陳述受害事件管道，也可以寫下支持受害者的話，凝聚社會更多共識。

此外，勵馨蒲公英諮商輔導中心及性侵害被害人創傷復原中心計有4個專線，包含台北蒲公英(02)2362-2400、台中蒲公英(04)2223-8585、高雄蒲公英(07)223-7995、台東蒲公英(089)225-449。（編輯：李亨山）1070321

全球近半數墮胎不安全 每年...不只人和猩猩聰明 牠也用工...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan