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中央社

友善騎士 高雄市打造千里鐵馬道

中央社2018/03/21 12:29
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市除了海港型的自行車道，山林型自行車道也普遍佈設，市府預估今年7月底全市自行車道會突破1000公里，自行車道路網涵蓋都會區、靠山臨海還有觀光景點。

市府工務局工程企劃處今天發布新聞稿指出，106年底，高雄市自行車道路網長963公里，比縣市合併時464公里自行道增加近一倍。

工程企劃處長鄭元宗今天告訴中央社記者，工程處正推動內門及杉林區自行車道路網建設，預估7月底完工，可新增自行車道約68公里，到時，全市將有1030公里的鐵馬道。

除了拓展自行車道的路網，鄭元宗說市府也加速自行車道優質化，他說，高雄市爭取到前瞻基礎建設計畫約新台幣1億5000萬元補助，辦理愛河之心到蓮池潭路段自行車道及周邊景觀環境改造，包括透水鋪面的設置、植栽及無障礙設施的改善等，年底可以讓24.5公里的路網升級，提供更友善的休憩。

工務局指出，高雄市海港型的自行車道以茄萣、興達港、旗津一帶為主，山林型以高屏溪為軸線延伸到旗山、美濃區等；至於最熱門的自行車道以愛河之星到蓮池潭居冠。

高雄市優質的自行車騎乘環境曾在2010年被CNN評比為亞洲5大自行車城市，完整的自行車道路網範圍涵蓋都會區、海港和觀光景點。（編輯：方沛清）1070321

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