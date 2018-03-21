NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

韓化妝品「銻」超標 Etude House Ski

鉅亨網2018/03/21 12:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

南韓化妝品牌 Etude House、Skinfood 以及 Aritaum，爆出產品重金超標！

南韓食品醫藥品安全處周周一 (19 日) 公佈，當地最大化妝品加工廠 Hwasung Cosmetics 生產的 13 種化妝品，重金屬「銻」含量超標，下令全面回收，當中單是 Etude House 和 Aritaum 便佔了其中最少 6 種，2 品牌的母公司、南韓最大化妝品生產商愛茉莉太平洋 (Amore Pacific)(002790-KR) 就事件致歉，公司股價昨 (20) 日一度大跌 5.7%。

愛茉莉太平洋股價

「銻」存在於礦物質中，可用作合金、油漆、半導體等用途，但毒性強烈，可導致頭痛、嘔吐、皮膚炎和鼻炎等問題。南韓政府規定，化妝品每克「銻」含量不得超過 10 微克。

香港《文匯報》報導，當局公佈「銻」含量超標的 13 種產品中，包括 Aritaum Full Cover 遮瑕膏 (1 號亮白色、2 號自然色)、Aritaum Full Cover 遮瑕棒 (1 號、2 號)，Etude House 的 AC Clean Up 遮瑕膏和 Drawing Eyebrow duo 3 號眉筆 3 號灰色。

其他超標產品包括在香港有分店的 Skinfood 的 Cherry 唇筆 5 號，還有 XTM Style Homme 男士遮瑕棒、Black Monster Black Erasing Pen 男士遮瑕膏、SKEDA 男士遮瑕膏、3CE 超細眉筆 #CHESTNUT BROWN、Makeheal 裸妝超細眉筆 BR0203 及 YL0801。

愛茉莉太平洋昨日向顧客道歉，承認品質監管不足，會盡力預防同類事件再發生，公司旗下韓國分店昨日起已接受換貨或退款。愛茉莉太平洋股價昨日開盤急跌 5.7%，收盤跌幅收窄，跌 1.8%，今 (21) 日回穩走揚，截至午盤，股價上漲 1.83%。

愛茉莉太平洋股價
愛茉莉太平洋股價
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南韓化妝品重金屬超標etude houseskinfood愛茉莉太平洋aritaumheadline
周小川最後G20之旅 警告...Spotify未來三年將支...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan