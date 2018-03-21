新北免費配老花眼鏡　阿公阿嬤笑開懷

為了照顧新北長輩的眼睛健康，新北市政府去(106)年結合無名氏捐贈善款推出「關懷爸媽視角專案」，前往新北29區辦理視力檢查活動，贈送了1萬6,624位長輩老花眼鏡，今年持續擴大辦理推出了「新北敬老眼鏡行」，讓設籍新北市、且去年度未接受配鏡服務的65歲以上長者，可免費驗光篩檢並驗配老花眼鏡，全面守護長輩視力健康。

新北市全國首創免費替長者配老花眼鏡，才上路短短2周就有近萬名長輩完成配鏡。新北市長朱立倫今(21)日還親自陪同長輩前往合作的「敬老眼鏡行」體驗配鏡流程，讓長輩擁有一副適合自己的老花眼鏡。

朱立倫3月6日宣布擴大服務後，截至3月20日，短短2週已有9,342位長輩完成配鏡，朱立倫今天一早還陪同長輩們前往寶島眼鏡公司板橋門市一同體驗配鏡流程。阿公阿嬤戴上專為他們驗光、挑選的眼鏡，個個笑得開懷，連朱立倫都當場在「新北敬老眼鏡」專區試戴起老花眼鏡。

受惠的長者分享，以前都是在夜市或路邊攤買老花眼鏡，想說只要報紙看得到字就好了，經過這次專業的驗光，才知道不僅老花350度還有散光。驗光師提醒長者，要避免紫外線照射，才能預防白內障或其他病變。

朱立倫表示，還有很多長輩沒有參與到去年的配鏡服務，所以今年度市府再次以無名氏的善款擴大辦理，結合台北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣的眼鏡行，且不限配鏡時間及數量，符合資格的長者皆可至新北敬老眼鏡行配鏡。



新北市社會局長張錦麗表示，「新北敬老眼鏡專案」除了免費送老花眼鏡外，隨者年紀增長生理機能退化，長輩也能重視自身眼睛的問題，定期檢查除了可以避免疾病嚴重化，也可以及早篩檢並及時就醫處理。