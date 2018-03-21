快訊／恭喜！楊千霈順利產女　女兒重3880克

\u003cp>楊千霈2016年嫁給紡織業小開洪家傑，去年宣布懷孕，月初時楊千霈在臉書PO出懷孕寫真，記錄下自己的孕期，如今「娃寶」已經平安出世，是個雙魚座的女孩。\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp class="imgdesc">\u003cimg data-isdeliver="true" src="https://img.nownews.com/nownews_production/images/5ab1f008ab27683d2ac2581e_201803211339.jpg">\u003cbr>\r\n▲楊千霈一家三口的手指合照，網友讚「娃寶」的手好漂亮。（圖／翻攝 , 2018.03.21）\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp>她在臉書PO出一家三口手指的合照，歡迎家庭新成員的到來，並寫下從懷孕到生產的心情，「懷孕的過程中，對於孩子與家庭有無限的想像，生產雖然辛苦，卻真心感到圓滿，未來的日子裡，要開始學習當娃寶的爸媽，教學相長，我們會越來越好。」大批網友留言恭喜，還稱讚「娃寶」的手好漂亮。\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp>\u003cstrong>\u003ca href="https://www.facebook.com/pink0309/">楊千霈臉書全文：\u003c/a>\u003c/strong>\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp>雙魚座最後幾天\u003cbr>\r\n生下了跟媽媽一樣的雙魚座娃寶\u003cbr>\r\n謝謝妳，來當我們的寶貝\u003cbr>\r\n完整了我們的家\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp class="imgdesc">懷孕的過程中\u003cbr>\r\n對於孩子與家庭有無限的想像\u003cbr>\r\n生產雖然辛苦\u003cbr>\r\n卻真心感到圓滿\u003cbr>\r\n未來的日子裡\u003cbr>\r\n要開始學習當娃寶的爸媽\u003cbr>\r\n教學相長，我們會越來越好\u003cimg alt="" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fc1/1.5/16/1f495.png" style="height:16px; width:16px">💕\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp>\u003ca href="https://www.facebook.com/hashtag/%E5%A8%83%E5%AF%B6?source=feed_text">#娃寶\u003c/a>\u003cbr>\r\n\u003ca href="https://www.facebook.com/hashtag/%E5%A4%A9%E7%94%9F%E5%82%91%E9%9C%88?source=feed_text">#天生傑霈\u003c/a> \u003cbr>\r\n\u003ca href="https://www.facebook.com/hashtag/%E7%B2%89%E7%B4%85%E5%A8%83%E5%AF%B6%E6%88%90%E9%95%B7%E6%97%A5%E8%AA%8C?source=feed_text">#粉紅娃寶成長日誌\u003c/a>\u003c/p>\r\n\r\n\u003cp> \u003c/p>\r\n\r\n\u003cp> \u003c/p>\r\n\r\n\u003cp> \u003c/p>\r\n