快訊／恭喜！楊千霈順利產女　女兒重3880克

楊千霈2016年嫁給紡織業小開洪家傑，去年宣布懷孕，月初時楊千霈在臉書PO出懷孕寫真，記錄下自己的孕期，如今「娃寶」已經平安出世，是個雙魚座的女孩。

她在臉書PO出一家三口手指的合照，歡迎家庭新成員的到來，並寫下從懷孕到生產的心情，「懷孕的過程中，對於孩子與家庭有無限的想像，生產雖然辛苦，卻真心感到圓滿，未來的日子裡，要開始學習當娃寶的爸媽，教學相長，我們會越來越好。」大批網友留言恭喜，還稱讚「娃寶」的手好漂亮。

楊千霈臉書全文：

雙魚座最後幾天

生下了跟媽媽一樣的雙魚座娃寶

謝謝妳，來當我們的寶貝

完整了我們的家

懷孕的過程中

對於孩子與家庭有無限的想像

生產雖然辛苦

卻真心感到圓滿

未來的日子裡

要開始學習當娃寶的爸媽

教學相長，我們會越來越好 💕

#娃寶

#天生傑霈

#粉紅娃寶成長日誌