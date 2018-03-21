NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

快訊／恭喜！楊千霈順利產女　女兒重3880克

娛樂中心／綜合報導2018/03/21 13:00
▲楊千霈在臉書PO出一家三口手指合照，歡迎家中新成員「雙魚座娃寶」。（圖／翻攝 , 2018.03.21）
▲楊千霈在臉書PO出一家三口手指合照，歡迎家中新成員「雙魚座娃寶」。（圖／翻攝 , 2018.03.21）

楊千霈2016年嫁給紡織業小開洪家傑，去年宣布懷孕，月初時楊千霈在臉書PO出懷孕寫真，記錄下自己的孕期，如今「娃寶」已經平安出世，是個雙魚座的女孩。


▲楊千霈一家三口的手指合照，網友讚「娃寶」的手好漂亮。（圖／翻攝 , 2018.03.21）

她在臉書PO出一家三口手指的合照，歡迎家庭新成員的到來，並寫下從懷孕到生產的心情，「懷孕的過程中，對於孩子與家庭有無限的想像，生產雖然辛苦，卻真心感到圓滿，未來的日子裡，要開始學習當娃寶的爸媽，教學相長，我們會越來越好。」大批網友留言恭喜，還稱讚「娃寶」的手好漂亮。

楊千霈臉書全文：

雙魚座最後幾天
生下了跟媽媽一樣的雙魚座娃寶
謝謝妳，來當我們的寶貝
完整了我們的家

懷孕的過程中
對於孩子與家庭有無限的想像
生產雖然辛苦
卻真心感到圓滿
未來的日子裡
要開始學習當娃寶的爸媽
教學相長，我們會越來越好💕

#娃寶
#天生傑霈 
#粉紅娃寶成長日誌

 

 

 

關鍵字楊千霈
男星隱身東區大戶　身家逾2億

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan