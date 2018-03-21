深澳環評惹議　詹順貴兩情況擬辭官

行政院院長賴清德、環保署署長李應元昨日表示，要在 6 個月內把環評法送到立法院審議，環保署副署長詹順貴今（21）日透露，希望以環評法做一個 ending，只要環評法能依造他的規畫通過，他就能了無遺憾地離開。如果修法過程中，離他的理想內容太遠，那他也要為了理念無法落實而負責，「也是可以走了，我想那應該是一個非常理想的 timing。」

詹順貴指出，「空汙法」行政院和民進黨立院黨團都有共識，要把它列為最優先法案，國民黨也贊成，因此這個會期，空汙法三讀通過大概沒問題。至於他近期推動的「環評法」修法，只要民進黨黨團接受照他理想所修正的版本，在立法院三讀通過也不會太難，等兩項法律都通過後，他擔任環保署副署長的目的，也就告一個段落。