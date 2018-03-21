深澳環評惹議　詹順貴兩情況擬辭官

行政院院長賴清德、環保署署長李應元昨日表示，要在 6 個月內把環評法送到立法院審議，環保署副署長詹順貴今（21）日透露，希望以環評法做一個 ending，只要環評法能依造他的規畫通過，他就能了無遺憾地離開。如果修法過程中，離他的理想內容太遠，那他也要為了理念無法落實而負責，「也是可以走了，我想那應該是一個非常理想的 timing。」
詹順貴指出，「空汙法」行政院和民進黨立院黨團都有共識，要把它列為最優先法案，國民黨也贊成，因此這個會期，空汙法三讀通過大概沒問題。至於他近期推動的「環評法」修法，只要民進黨黨團接受照他理想所修正的版本，在立法院三讀通過也不會太難，等兩項法律都通過後，他擔任環保署副署長的目的，也就告一個段落。
詹順貴表示，現在的環評法是二十年前的法律，有很多不足的地方，他進來環保署的目的之一，就是想把環評法修一修。因為現在的環評法，對於老案子沒有退場機制，縱然有心想處理，他也不能不依法行政，投下「審核修正通過」一票。他強調，如果深澳燃煤電廠案是一個新的環評案，他就會認定深澳電廠不應開發，投下反對票。
詹順貴呼籲，經濟部應針對我國的能源政策對外說清楚、講明白。能源局長林全能說沒有深澳電廠，備用容量率就達不到 15%，台灣會缺電，但到底少了多少卻沒講清楚，實際上只會減少 0.1% 達 14.9%，且備用容量率不足不等於會缺電，「值得花 1 千億納稅人的錢去補足這 0.1% 嗎？」經濟部應該好好講清楚，才能平息壓力。
詹順貴強調，下次環評大會時，能源局必須要對 2025 能源路徑圖說清楚，如果不來報告，此案環評通過的正式生效函，他就不會發出去。