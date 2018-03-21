國民黨反空污公投連署 4月初送中選會

另一個反空污公投，目前還在連署。李明賢上午告訴中央社記者，區域立委預計每人連署1500份，空污嚴重的台中市、南投縣、雲林縣、彰化縣立委各負責3000份，預計3月底完成。

李明賢說，第一階段公投提案門檻通過後，國民黨會全力衝刺第二階段連署，黨主席吳敦義與黨籍立委會在適當時間號召民眾連署，希望第二階段連署衝破60萬份大關。

此外，台電深澳燃煤電廠環差案14日通過，李明賢說，深澳燃煤電廠不僅影響民眾身體健康，也衝擊當地觀光；全世界都在減煤，台灣卻背道而行，國民黨要透過反空污公投，逼民主進步黨政府表態，也希望喚起全民重視空污問題。

國民黨反空污公投主文為「為了改善空污品質，你是否贊成火力發電廠逐年降低發電量，減少由火力發電廠所排放的PM2.5？」

根據公民投票法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，第一階段提案門檻為1879人、第二階段連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：林興盟）1070321