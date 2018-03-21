每天都在想各種可能 飛官妻不放棄籲協尋

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）飛官何子雨去年駕駛幻象戰機失聯至今，何子雨妻子張家涵今天凌晨在臉書發文表示，已找遍所有可能的點，但仍未找到何子雨，沒有找到東西前就是還有希望，請外界幫忙尋找。

「可以幫幫我嗎？」張家涵在臉書（Facebook）發文說，何子雨去年11月7日晚間執行幻象戰機訓練任務時失聯，戰機在台灣東北海域光點消失，打撈船家找遍所有可能的點，但「什麼都沒有，已經沒有範圍可以找了。」

張家涵說，何子雨沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多遠、飛了多久，他可能往東、往西、往南、往北，「可能被外星人抓走了、可能穿越時空了、可能在某個孤島上跟足球當朋友、可能失去記憶在外面遊蕩、可能重傷在某個醫院昏迷，我每天都在想各種可能。」