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中央社

每天都在想各種可能 飛官妻不放棄籲協尋

中央社2018/03/21 12:46
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）飛官何子雨去年駕駛幻象戰機失聯至今，何子雨妻子張家涵今天凌晨在臉書發文表示，已找遍所有可能的點，但仍未找到何子雨，沒有找到東西前就是還有希望，請外界幫忙尋找。

「可以幫幫我嗎？」張家涵在臉書（Facebook）發文說，何子雨去年11月7日晚間執行幻象戰機訓練任務時失聯，戰機在台灣東北海域光點消失，打撈船家找遍所有可能的點，但「什麼都沒有，已經沒有範圍可以找了。」

張家涵說，何子雨沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多遠、飛了多久，他可能往東、往西、往南、往北，「可能被外星人抓走了、可能穿越時空了、可能在某個孤島上跟足球當朋友、可能失去記憶在外面遊蕩、可能重傷在某個醫院昏迷，我每天都在想各種可能。」

張家涵並根據六度分隔理論，提到平均透過6個人就可以認識全世界，「也許你的朋友的朋友的朋友在11月7日當天有聽到奇怪的聲音、看到奇怪的飛機，或是聽說了什麼奇怪的傳言」，任何蛛絲馬跡對家屬都很重要，沒有找到東西前就是還有希望。

空軍新竹基地一架機號2040、由何子雨上尉駕駛的幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，仍未尋獲。（編輯：卞金峰）1070321

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