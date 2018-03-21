毛小孩食安／北市動保處抽驗寵物食品　過半標示不符

現在有越來越多家庭都有飼養寵物，許多主人更是將毛小孩當成家人一般看待，牠們的食安問題當然也成為不容忽視的課題。台北市動保處為寵物食品的安全把關，每年都會委託經衛生福利部或財團法人全國認證基金會認證之食品實驗室進行市售寵物食品內容物抽驗檢測，檢測項目包括黄麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌及沙門氏桿菌和重金屬類（鉛、鎘、汞、砷）；好消息是這些市售寵物食品全數通過安全容許量標準，但壞消息是，有54%的商品標示不符，動保處已勒令限期改善。
動保處表示寵物食品應有之標示如下：
1、品名
2、淨重、容量、數量或度量等
3、所使用主要原料、添加物名稱
4、營養成分及含量
5、製造、加工業者名稱、地址及電話。輸入者並應加註輸入業者及國內負責廠商名稱、地址、電話及原產地
6、有效日期或製造日期
7、保存期限、保存方法及條件
8、適用寵物種類、方法及其他應注意事項
動保處呼籲飼主應為家中毛寶貝選購商譽良好、包裝完整及有完整標示之寵物食品。完整標示及產地來源明確的產品除可讓消費者獲得更多的產品資訊，也可避免買到來路不明的黑心食品，維護寵物健康及保障消費者權益。因此下次購買時，毛爸媽們記得要看清楚唷！
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