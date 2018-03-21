毛小孩食安／北市動保處抽驗寵物食品　過半標示不符

現在有越來越多家庭都有飼養寵物，許多主人更是將毛小孩當成家人一般看待，牠們的食安問題當然也成為不容忽視的課題。台北市動保處為寵物食品的安全把關，每年都會委託經衛生福利部或財團法人全國認證基金會認證之食品實驗室進行市售寵物食品內容物抽驗檢測，檢測項目包括黄麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌及沙門氏桿菌和重金屬類（鉛、鎘、汞、砷）；好消息是這些市售寵物食品全數通過安全容許量標準，但壞消息是，有54%的商品標示不符，動保處已勒令限期改善。

動保處表示寵物食品應有之標示如下：