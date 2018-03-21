連鎖家居廠商推寵物系列傢俱　打造主人和毛小孩共有的

來自瑞典的連鎖家居廠商IKEA在去年推出了全新毛小孩系列傢俱「LURVIG」造成不小話題，台灣的毛爸媽們也十分期待這系列能夠引進；而現在大家終於可以買到啦！台灣在二月份開始販售「LURVIG」寵物用品系列，從貓抓墊、狗狗睡床到慢食碗，完整地照顧了毛小孩的生活需求。IKEA副行銷經理吳語涵表示，「LURVIG」系列傢俱是彙集了動物行為專家、獸醫、學者的意見，再加上請來自己也是毛爸媽的設計師操刀，針對貓咪狗狗不同的需求，設計出適合牠們，也能夠融合於既有擺設的商品。
IKEA昨（20）日舉辦新品上市記者會，請來動物行為專家戴更基醫師以及人氣柯基Coffee站台。（圖／仲誼公關提供）
現場還有另一隻布偶貓凱倫，為大家展示貓咪傢俱。貓隧道和貓砂盆似乎是牠的最愛。（圖／仲誼公關提供）
LURVIG系列推出後成為毛爸媽之間的熱門話題，而其中有幾樣商品的討論度特別高：
貓抓墊，可以綁在桌腳讓貓咪磨爪子，同時還可以保護傢俱。（圖／仲誼公關提供）
記者會上，凱倫也十分賞臉立刻抓抓留下到此一遊的氣味！（圖／仲誼公關提供）
寵物版迷你雙人沙發，毛小孩和主人一樣坐沙發，超可愛的啦！軟硬度也很不錯，美觀與實用兼具。（圖／仲誼公關提供）
附支腳貓屋，同時也可以當成床邊桌使用，將主人和毛小孩的生活做完美結合。（圖／仲誼公關提供）
寵物睡墊，外層的布套可以拆下來換洗。戴更基醫師還建議有時如果主人出門不在家，或是帶毛小孩到陌生環境時，可以在裡頭塞主人的舊衣服，讓狗狗聞到安心的味道。（圖／仲誼公關提供）
LURVIG寵物用品系列還有許多毛小孩生活用品，像是慢食碗、飲水器、拾便袋等等，毛爸媽們不妨找個時間好好去逛一逛吧！（圖／仲誼公關提供）
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