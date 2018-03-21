連鎖家居廠商推寵物系列傢俱　打造主人和毛小孩共有的

來自瑞典的連鎖家居廠商IKEA在去年推出了全新毛小孩系列傢俱「LURVIG」造成不小話題，台灣的毛爸媽們也十分期待這系列能夠引進；而現在大家終於可以買到啦！台灣在二月份開始販售「LURVIG」寵物用品系列，從貓抓墊、狗狗睡床到慢食碗，完整地照顧了毛小孩的生活需求。IKEA副行銷經理吳語涵表示，「LURVIG」系列傢俱是彙集了動物行為專家、獸醫、學者的意見，再加上請來自己也是毛爸媽的設計師操刀，針對貓咪狗狗不同的需求，設計出適合牠們，也能夠融合於既有擺設的商品。

LURVIG系列推出後成為毛爸媽之間的熱門話題，而其中有幾樣商品的討論度特別高：