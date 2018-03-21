史上最多職缺！Google「智慧台灣」招募300人

Google 深耕台灣 12 年，今（ 21 ） 日正式宣布，啟動「智慧台灣」計畫，副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳都親臨現場。 Google 台灣董事總經理簡立峰表示，台灣已成為 Google 在亞洲最大的研發基地，並擁有發展 AI 所需的軟、硬體團隊、雲端基礎建設這三大要件。他強調， Google 近幾年提出 AI-First 的全球策略目標後，台灣理所當然成為擴大發展的戰略要地。簡立峰正式宣布，未來在台灣除了軟、硬體人才招聘和基礎建設持續投資，也將加碼推出「智慧台灣計劃」，為 Google 來台營運後，規模最大、面向最廣的外部計畫。於此同時， Google 2018 年將在台招募 300 名員工， Google Pixel 也即將在台發售，引來現場如雷掌聲。

▲（圖／邱偉倫攝 , 2018.03.21）￼

副總統陳建仁也表示：「數位轉型已是全球科技趨勢，更是帶動台灣未來產業發展的重要關鍵。政府與業界緊密合作，才能結合企業資源，將數位化政策徹底落實執行，以共同打造數位創新的科技生態系」。陳建仁強調，非常開心能夠見證「 Google 智慧台灣計劃」正式啟動，期盼 Google 身為科技業的領頭羊，能帶領台灣朝更智慧化的未來邁進，達到數位經濟、創新發展的願景。



￼

▲副總統陳建仁出席 Google 智慧台灣計畫發布會。（圖／邱偉倫攝 , 2018.03.21）



▲（圖／邱偉倫攝 , 2018.03.21）



Google 則宣布，將針對三個面向為台灣落實「數位國家，智慧島嶼」的目標：

一、人才

台灣有條件成為 Google 全球人工智慧發展的戰略基地， 2018 年將招聘超過 300 位台灣員工，涵蓋逾 100 種職缺，並在數位行銷領域與學校合作，目標在今年內促使 5 萬名莘莘學子與教師，投入數位行銷相關課程及產業，並針對台灣正式推出全中文化的免費線上數位課程(點擊前往)。

二、經濟

Google 身為資訊平台，希望用數位的力量支持企業成長以及轉型，擁抱新的技術，現已與 MOMO 購物、玉山銀行、雷亞遊戲以及明織坊合作導入 AI 技術。其中，明織坊已與 Google 合作運用 AI 技術辨識布料，提升工作人員、設計師選布時的速度， Google 期許能幫助更多台灣產業運用最新科技創造更多價值及精進內部流程。

三、生態系

Google 深耕台灣 12 年來，不但蓬勃了台灣的硬體發展，資料中心的建置也增加了就業機會，台灣是 Google 進軍全球智慧型手機市場、教育市場的初期重要夥伴；此次啟動「智慧台灣計畫」，未來將以 AI-Frist 為概念，促進人工智慧的相關產業生態系創新發展，如未來的智慧家電 Google Home 等相關運用。



▲（圖／邱偉倫攝 , 2018.03.21）￼



▲（圖／邱偉倫攝 , 2018.03.21）

而 Google 也在本次發布會上正式宣布 Google Pixel 即將在台發售，此消息一出，現場掌聲如雷，苦苦等待 Google 原生產品的台灣消費者們可以期待一下了！



▲（圖／取自pixabay免費圖庫）