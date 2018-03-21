NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

Spotify未來三年將支出近4.5億美元在谷歌雲

鉅亨網2018/03/21 12:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

音樂串流媒體 Spotify (SPOT-US) 宣布，在接下來的 3 年裡，將在谷歌 (GOOG-US) 的公共雲端服務上花費近 5 億美元。

根據其更新後的股票招股說明書，Spotify 今年稍早時簽署了一項協議，在提供服務的前 3 年內在 Google Cloud Platform 上花費至少約 3.65 億歐元（4.47 億美元）。

上個月申請首次股票公開上市時，Spotify 表示它正將更多數據轉移到谷歌的雲端服務上，但該公司並沒有說為這些資源支付多少金額。

在過去的 2 年裡，谷歌的雲端業務在 CEO Diane Greene 的領導下不斷成長，現在每季可帶來入超過 10 億美元的收入。

亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務 (AWS) 仍處於領先地位，第 4 季收入超過 50 億美元；微軟 (MSFT-US) 的收入也超過 50 億美元，不過該類別包括 Azure 公共雲以及 Dynamics 365 和 Office 365 業務訂閱等服務。

Spotify 與谷歌雲端的業務關係很大，但 Snap (SNAP-US) 更大。

去年 Snap 表示將在 5 年內花費 20 億美元用於谷歌公共雲端服務，或每年約 4 億美元。換句話說，Snap 在谷歌每季收入 10 億美元或更多的貢獻中就占了 10%。

按照目前的匯率，Spotify 每年將向谷歌支付約 1.49 億美元，即每季支付 3725 萬美元，大約占谷歌每季雲端收入的 3.7%。

在採用谷歌雲端之前，Spotify 是忠誠的 AWS 客戶。Spotify 案例研究仍然列在 AWS 網站上。

谷歌股價走勢
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字谷歌公共雲端每季spotifysnapafpheadline
韓化妝品「銻」超標 Etu...美337調查終止 中國鋼企...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan