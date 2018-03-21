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美337調查終止 中國鋼企信心大增 正面迎戰貿易戰

鉅亨網2018/03/21 12:57
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美國國際貿易委員會 (USITC)3 月 19 日裁定，決定終止原告美國鋼鐵公司對中國鋼鐵的 337 反壟斷調查，這表明對中國鋼鐵的「337 調查」宣告終止

2018 年 3 月 19 日，USITC 裁定，決定終止原告美國鋼鐵公司 (X-US) 對中國鋼鐵的 337 反壟斷調查，該委員會裁定，申請反壟斷調查的原告需要具有反壟斷損害，但原告不能證明其遭受了反壟斷損害，不具有此訴的原告資格。至此，對中國鋼鐵的「337 調查」宣告終止。中方在「337 調查」中的反壟斷、盜竊商業秘密、虛構原產地 3 個訴點全部勝訴

《澎湃新聞》報導，2016 年 5 月 26 日，USITC 宣佈對中國輸美碳鋼與合金鋼產品發起「337 調查」，調查共涉及寶鋼、首鋼、武鋼等中國鋼鐵企業及其美國分公司共計 40 家企業。USITC 聲明介紹，美國鋼鐵公司在 2016 年 4 月 26 日向其提出申訴，指控上述企業在美國密謀修改產品價格並控制產量和出口量，非法使用美國鋼鐵公司貿易秘密和使用虛假原產地和生產商標識，違反了《1930 年美國關稅法》第 337 條款，要求啟動「337 調查」，發佈永久排除令、有限排除令和禁止令。

這是美國首次對中國鋼鐵產品發起「337 調查」。根據該調查程式，美方一旦裁定企業有違規行為，相關產品或被永久禁止進入美國市場。對此，涉案中國企業嚴陣以待。

案件共涉及 3 個訴點，即商業秘密、反壟斷和反規避調查。其中，反壟斷訴點在美國 337 調查中極為罕見，最近的一起類似案件是 1978 年日本鋼管調查案。反規避訴點也極少見於美國 337 調查。而商業秘密訴點原告訴稱涉及所謂中國政府「駭客行為」，政治上極為敏感。

據了解，涉案的 40 家鋼鐵企業，受到的指控不盡相同，有的 3 項全部涉及，有的部分涉及。而寶鋼就是 3 項訴點都涉及的鋼鐵企業。

2017 年 2 月 22 日，在寶鋼及其律師的努力下，美方被迫提出動議要求撤回商業秘密訴點的指控。USITC 行政法官裁定終止商業秘密訴點的調查。據悉在美國 337 調查歷史上，這是中國企業首次獲得商業秘密類案件的勝訴。其意義非凡不言而喻。

對於其他 2 個訴點，美國國際貿易委員會行政法官已分別於 2016 年 11 月 14 日和 2017 年 1 月 11 日發佈命令，裁決駁回原告美國鋼鐵公司的起訴，支持中國鋼企要求終止反壟斷、反規避調查的動議。於是這 2 個訴點進入複審階段。

2017 年 10 月，中國鋼企在鋼鐵 337 調查案反規避訴點上再次大獲全勝，該案商業秘密侵權和反規避訴點的 337 調查已告終結。

負責中國鋼鐵行業應訴的美國科文頓、柏靈律師事務所合夥人冉瑞雪律師介紹，今年 3 月 19 日，USITC 對於反壟斷訴點作出複審裁決，決定終止 337 調查，美國鋼鐵公司作為反壟斷訴訟的原告，需要證明具有反壟斷損害，因為不能證明其遭受了反壟斷損害，所以要承擔敗訴的後果。而中國鋼鐵企業在反壟斷訴點的勝利，也避免了今後美國企業利用反壟斷這種方式濫訴，甚至引發貿易戰

中新網引述中國鋼鐵工業協會負責人表示，美方多年來連續不斷地製造中美鋼鐵貿易摩擦，最近又貿易保護主義升級，已經激起了國際上越來越多的反對聲，中國鋼鐵行業堅決應對美方的挑戰。

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