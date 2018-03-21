製造禽流感動物偽藥 檢方聲押8人獲准

（中央社記者蘇木春、黃國芳台中21日電）張男涉嫌提供禽類血液交由吳姓父女製造禽流感偽藥，再由江男率人到養鴨場兜售，經雲林地檢署偵辦，今天依違反動物用藥品管理法，聲押張男等8人獲准、3人交保。
調查局中部地區機動工作站今天發布新聞稿指出，58歲張姓男子為桃園市一家禽類屠宰場負責人，自民國106年7月起，涉嫌提供禽類血液，供吳姓父女製造動物用血清偽藥，交給江姓男子為首的注射隊，為雲林、嘉義、南投、彰化等地區養禽場飼養的禽鳥施打注射。
案件由雲林地方法院檢察署指揮刑事局中部地區機動工作站偵辦，經多月跟監蒐證後，與桃園市調查處、雲林縣調查站、農委會防檢局、雲林縣防疫所、彰化縣動物防疫所、雲林縣警局台西分局、斗南分局、彰化縣警局北斗分局等單位組成專案小組偵辦。
辦案人員於15日、19日持搜索票，動員近百名警力，同步搜索北、中、南製造、儲存動物用血清偽藥計12處所，成功破獲藏身在雲林縣東勢鄉一處民宅內，製造動物用血清偽藥的上游工廠及儲放血清倉庫，共帶回14人偵辦。
辦案人員抵達工廠現場後，發現製作血清的工廠殘破不堪、血水橫溢，製作血清的禽類均患有多樣病症，甚至部分禽類患有腫瘤等疾病，當場查獲製造偽藥機具一批、相關血水原料及544瓶動物用血清偽藥，每瓶約可供1000隻禽類施打。
辦案人員查出，吳姓父女自104年間起，因禽流感疫情暴發，向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥，以每瓶容量500毫升、新台幣230元的售價對外出售。
吳男並聯絡江姓男子為首的注射隊員，到雲林、嘉義、南投、彰化等地區兜售，初步估計，違法施打血清偽藥鴨隻已高達50萬餘隻，銷售金額達上億元，不法獲利初估2000多萬元。
案件經檢察官複訊後，依違反動物用藥品管理法，向雲林地方法院聲請羈押相關涉案人，張男等8人獲准羈押、3人交保候傳。（編輯：梁君棣）1070321