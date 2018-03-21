NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

製造禽流感動物偽藥 檢方聲押8人獲准

中央社2018/03/21 12:56
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蘇木春、黃國芳台中21日電）張男涉嫌提供禽類血液交由吳姓父女製造禽流感偽藥，再由江男率人到養鴨場兜售，經雲林地檢署偵辦，今天依違反動物用藥品管理法，聲押張男等8人獲准、3人交保。

調查局中部地區機動工作站今天發布新聞稿指出，58歲張姓男子為桃園市一家禽類屠宰場負責人，自民國106年7月起，涉嫌提供禽類血液，供吳姓父女製造動物用血清偽藥，交給江姓男子為首的注射隊，為雲林、嘉義、南投、彰化等地區養禽場飼養的禽鳥施打注射。

案件由雲林地方法院檢察署指揮刑事局中部地區機動工作站偵辦，經多月跟監蒐證後，與桃園市調查處、雲林縣調查站、農委會防檢局、雲林縣防疫所、彰化縣動物防疫所、雲林縣警局台西分局、斗南分局、彰化縣警局北斗分局等單位組成專案小組偵辦。

辦案人員於15日、19日持搜索票，動員近百名警力，同步搜索北、中、南製造、儲存動物用血清偽藥計12處所，成功破獲藏身在雲林縣東勢鄉一處民宅內，製造動物用血清偽藥的上游工廠及儲放血清倉庫，共帶回14人偵辦。

辦案人員抵達工廠現場後，發現製作血清的工廠殘破不堪、血水橫溢，製作血清的禽類均患有多樣病症，甚至部分禽類患有腫瘤等疾病，當場查獲製造偽藥機具一批、相關血水原料及544瓶動物用血清偽藥，每瓶約可供1000隻禽類施打。

辦案人員查出，吳姓父女自104年間起，因禽流感疫情暴發，向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥，以每瓶容量500毫升、新台幣230元的售價對外出售。

吳男並聯絡江姓男子為首的注射隊員，到雲林、嘉義、南投、彰化等地區兜售，初步估計，違法施打血清偽藥鴨隻已高達50萬餘隻，銷售金額達上億元，不法獲利初估2000多萬元。

案件經檢察官複訊後，依違反動物用藥品管理法，向雲林地方法院聲請羈押相關涉案人，張男等8人獲准羈押、3人交保候傳。（編輯：梁君棣）1070321

蘭嶼飛魚季登場 先了解禁...產婦指定接生醫 醫院有條件...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan