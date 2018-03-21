製造禽流感動物偽藥 檢方聲押8人獲准

（中央社記者蘇木春、黃國芳台中21日電）張男涉嫌提供禽類血液交由吳姓父女製造禽流感偽藥，再由江男率人到養鴨場兜售，經雲林地檢署偵辦，今天依違反動物用藥品管理法，聲押張男等8人獲准、3人交保。

調查局中部地區機動工作站今天發布新聞稿指出，58歲張姓男子為桃園市一家禽類屠宰場負責人，自民國106年7月起，涉嫌提供禽類血液，供吳姓父女製造動物用血清偽藥，交給江姓男子為首的注射隊，為雲林、嘉義、南投、彰化等地區養禽場飼養的禽鳥施打注射。

案件由雲林地方法院檢察署指揮刑事局中部地區機動工作站偵辦，經多月跟監蒐證後，與桃園市調查處、雲林縣調查站、農委會防檢局、雲林縣防疫所、彰化縣動物防疫所、雲林縣警局台西分局、斗南分局、彰化縣警局北斗分局等單位組成專案小組偵辦。