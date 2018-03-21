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元晶去年上市來首度虧損 每股虧2.2元 大模組廠5

鉅亨網2018/03/21 13:08
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太陽能電池廠元晶 (6443-TW) 公布去年財報，受到市場供過於求，加上紅色供應鏈摜壓價格，與認列減損多晶電池製程機台影響，毛利率與營益率較 2016 年轉負，寫上市以來新低，稅後虧損 9.51 億元，每股稅後虧損 2.2 元，也是上市以來首年營運虧損。此外，元晶大模組廠第一階段預計 5 月開始量產。

元晶去年全年營收 66.36 億元，年減 14.42%，毛利率 - 2.75%，較 2016 年的 6.07% 轉負，營益率 - 12.41％，也較 2016 年的 1.61% 轉負；稅後虧損 9.51 億元，每股稅後虧損 2.2 元，較 2016 年轉虧。

元晶去年第 4 季合併營收 16.92 億元，毛利率 - 3.17%，較上季 3.21% 與 2016 年同期的 4.13% 轉正，營益率 - 23.85%，較上季衰退 21.28 個百分點，較 2016 年同期的 0.77% 轉負；稅後虧損 4.31 億元，每股稅後虧損 0.98 元，較 2016 年同期轉虧。

元晶指出，去年受整體市場供過於求，加上紅色供應鏈摜壓價格，及認列減損多晶電池製程機台 2.17 億元影響，使稅後虧損 9.32 億元，而在太陽能電池市場競爭越趨嚴峻下，將配合政府政策，向下游紮根，走向模組生產與電廠建造，未來產品組合將以模組銷售為主、高效電池為輔。

元晶表示，去年上半年已購入屏東大模組廠土地，占地 1.4 萬坪，第一階段斥資約 18 億元，利用約一半的土地，興建樓地板面積約 1.1 萬坪的廠房與 500MW(百萬瓦) 自動化產線，目前已近完工，預計於 4 月底正式落成啟用，並於 5 月開始量產。

此外，元晶表示，旗下厚固光電已得標彰濱工業區崙尾東段臨 2 土地，預計興建 80MW 太陽能電廠，未來也將繼續發展電廠業務，逐漸從製造業轉型為電廠工程、維運、配電服務的專業電力公司。

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