美國人資產淨值與收入差距擴大 經濟學家：恐是經濟衰

據《CNBC》報導，Natixis 首席美洲經濟學家 Joe LaVorgna 引用美國聯準會數據指出，經過歷史第 2 長的美股 9 年牛市之後，個人資產淨值與收入的差距，已經達到了歷史新高。但不幸的是，這個紀錄創高之後，經常是經濟衰退的前兆。

自從 2009 年 6 月的大衰退結束之後，資產淨值與收入間的差距大幅上升，主要原因是這段期間金融資產共計增值 33.9 兆美元，而非金融資產增值 10.4 兆美元。

意即美國人透過股票、共同基金等金融資產，與住房等其他有形資產，獲得更多的財富。而根據聯準會數據，至去年第 4 季，資產淨值來到 98.75 兆美元，是全美可支配收入 14.55 兆美元的 6.79 倍，比第 3 季的 6.71 倍再飆高。