新竹縣水環境改善三案拍板　前瞻近2億元投入

縣長邱鏡淳表示縣府積極爭取中央支持各項環境保護與生態維護工作，獲得前瞻基礎建設計畫核定的三案，即包含水源水質水量保護區的頭前溪，將規劃頭前溪左岸高鐵橋（隆恩堰）下游河段改善、中興河道汙水截流、牛埔溪水月意象整體景觀、鳳山溪水月意象景觀橋新建、竹北新月沙灘整體景觀境改善等水環境計畫，總經費為7668萬元；位在寶山鄉的鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫，辦理規畫寶山鄉新城聚落水岸環境景觀改善、鹽港溪水質環境改善工程等計1393萬7000 元。

而主要執行的新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫則是辦理：一、坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化：1.漁港區域水岸環境改善，核定工程費2,150萬元；2.國土保安林綠美化，核定工程費3,270萬元。二、溼地生態環境教育展示設施工程：1.多功能溼地教育展示，核定工程費2,460萬元；2.溼地教育展示規畫設計，核定工程費2,460萬元。

農業處長邱世昌說明，此案將為新豐鄉坡頭漁港從傳統漁業活動、漁船靠泊及竹筏聚集之漁港，轉型為兼具觀光遊憩及休閒娛樂之觀光漁港，去（106）年10月11日邀集漁業團體及地方鄉親召開說明會進行溝通說明，經縣府全國水環境改善計畫顧問團彙整提報中央「新竹海岸線水環境整體改善計畫」，本月核定辦理上述分項計畫。