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淇譽布局智慧音箱商機 自有品牌產品首亮相

鉅亨網2018/03/21 13:13
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蘋果 iPhone 新機市場吸引力消褪，不過 AI 智慧音箱產品成為市場聚焦產品，包括谷歌、亞馬遜等都有同類型產品推出，台廠淇譽電子 (6247-TW) 搭上智能健康管家系統，自家品牌產品今 (21) 日首度亮相。

AI 人工智慧與物聯網是近年來發展趨勢，居家智能產業也搭上這班列車，尤其是個人對自身健康的關注，已成居家智慧音箱訴求重點，淇譽與日康遠距健康照護公司合作，推出智能健康管家服務，提供居家智慧健康照護所需如聲控量測，線上健康諮詢、音樂娛樂、生活資訊等服務。

淇譽開發智慧音箱，已為外商代工並銷售到英國等地，採用亞馬遜系統，淇譽行銷業務部協理李國憲指出，智慧音箱完成開發，產品並在去年 8 月推出，在歷經包括西班牙 MWC 展後，目前連日本電信廠商也在接洽採購案。

李國憲指出，家庭智慧音箱產品目前除對語音辨識能力為一大關鍵外，其餘包括營運商所提供的內容及服務品質也是一大重點，最重要的是此產品運用雲端資源，可大幅降低內容儲存的浪費。

日康遠距健康照護公司總經理長潘賢指出，透過此運用智慧音箱開發居家健康照護系統，瞄準高達 300 萬人需求，包括在大陸的台商也是此一系統在遠距健康照護的重要訴求對象。

日康此一系統提供居家智慧健康照護所需如聲控量測，線上健康諮詢、音樂娛樂、生活資訊等服務。

目前保全業的中保 (9917-TW)、新保 (9925-TW) 也對遠距健康照護市場需求日益增加。

淇譽日 K 線圖

 

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