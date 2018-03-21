第三屆女性永續發展科學週 29日開幕

女性永續發展科學週是唐獎教育基金會委託成功大學一連舉辦3年的活動，目的是培養年輕女性科學研究人員，今年是最後一屆，布倫特蘭（Gro HarlemBrundtland）將特地來台出席閉幕典禮，她是唐獎第一屆「永續發展」獎得主、挪威前總理。

成功大學今天發布新聞稿指出，2018女性永續發展科學週「Gro Brundtland Week of Women inSustainable Development」，將於3月29日至4月3日盛大舉行，3月29日在台大社會科學院開幕，4月3日在成大格致堂閉幕。

開幕當天，成功大學校長蘇慧貞、唐獎教育基金會執行長陳振川、中央研究院士陳鈴津等國內外學者將共襄盛舉，陳鈴津也將發表「當下癌症免疫療法對於健康照顧之經濟永續性的挑戰」專題演講。

科學週活動巡迴3月31日移到花蓮慈濟大學，4月2日轉往台中中興大學，和當地學者座談交流，國家衛生研究院特聘研究員熊昭及成大藥理學研究所講座教授王憶卿將分別發表「改善健康老化之創新辦法和基礎建設」、「追獵癌細胞」專題演講，5位「格羅-布倫特蘭獎」（Gro Brundtland Award）得獎人將一起隨同。

布倫特蘭4月3日出席成大格致堂的閉幕典禮，也將發表「聯合國永續發展目標：回溯30年國際合作概況」專題演講，並頒獎表揚5位「格羅-布倫特蘭獎」得主。

唐獎是台灣企業家尹衍樑效法諾貝爾獎精神創辦的國際性獎項，2014年選出首屆「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」4大獎項得主。布倫特蘭同意唐獎授權成大連續3年舉辦「女性永續發展科學週」，提供開發中國家致力於公共衛生的優秀女科學家來台學習推動永續發展工作。

今年5位「格羅-布倫特蘭獎」得獎者，分別是南非Natisha Dukhi、肯亞Barbara Burmen、印度NehaDahiya、菲律賓Weena Jade Gera、馬來西亞SarvaMangala Praveena。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070321