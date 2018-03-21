高鐵會員破50萬 推75折星光列車

（中央社訌汪淑芬台北21日電）台灣高鐵公司今天宣布，為慶祝「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，4月18日至5月31日（清明疏運期除外），針對會員推出票價75折的星光列車。

台灣高鐵推出「TGo 會員限定 星光列車75折」活動，凡TGo會員搭乘平日（週一至週四）始發站發車時間為晚間9時（含）以後的列車，就可享受標準車廂對號座全票75折優惠。

台灣高鐵表示，要購買「星光列車75折優惠」的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車75折」優惠方案，就可購買優惠車票，但需立即完成交易付款。