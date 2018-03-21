NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周末哈客童樂會　跟著小松鼠去冒險職缺破記錄！Google來台徵才理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

高鐵會員破50萬 推75折星光列車

中央社2018/03/21 13:07
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社訌汪淑芬台北21日電）台灣高鐵公司今天宣布，為慶祝「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，4月18日至5月31日（清明疏運期除外），針對會員推出票價75折的星光列車。

台灣高鐵推出「TGo 會員限定 星光列車75折」活動，凡TGo會員搭乘平日（週一至週四）始發站發車時間為晚間9時（含）以後的列車，就可享受標準車廂對號座全票75折優惠。

台灣高鐵表示，要購買「星光列車75折優惠」的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車75折」優惠方案，就可購買優惠車票，但需立即完成交易付款。

台灣高鐵統計，活動期間內適用「星光列車75折優惠」班次達300班，4月18日起的車票，明天起可預購，購票金額也可累積點數。

「高鐵會員TGo」服務去年10月26日推出，TGo會員購票乘車，每消費新台幣20元可累積1點，累積至500點以上可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、嚴選店家優惠。

台灣高鐵說，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效的電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。（編輯：方沛清）1070321

嚴德發：中正預校陸軍官校 ...第三屆女性永續發展科學週 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan