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中央社

退休教師海外領雙薪 全教總批開後門

中央社2018/03/21 13:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北21日電）退休教師到私校任職，薪酬若超過基本工資將停發月退休金。不過全國教師工會總聯合會（全教總）卻發現，上述條款排除了政府出資、捐助的海外台灣學校，形同「開後門」。

對此，教育部人事處專門委員曾逸群解釋，海外台校辦學有特殊性，延攬師資不容易，聘用退休教職員到海外任職，應不會排擠國內就業市場。

全教總今天在台北召開記者會，理事長張旭政表示，「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」規定，退休教職員如果再到私立學校任職，且每月支領薪酬總額超過基本工資（新台幣2萬2000元），應該停領退休金，也就是俗稱的「雙薪肥貓條款」。

不過，張旭政指出，教育部日前公布的施行細則草案中，將私立學校定義為「經主管機關許可設立之國內各級、各類私立學校」，即將海外台校排除在外。

張旭政表示，「私立學校法」第85條、86條都將海外學校、大陸台商學校等列為私立學校，不該被排除。他認為「雙薪肥貓」涉及社會公平正義，退休公教不該同時領月退，又領私校薪水，並剝奪年輕人的工作機會。

對此，教育部人事處專門委員曾逸群表示，海外台校一直有招募人才的困難，據統計有約15％的師資，是來自台灣的退休教師，如果列入雙薪條款中，恐讓學校更難找到人才。

曾逸群並說，退校教師到海外台校服務，並未擠壓到國內年輕人的工作條件，符合退撫條例的立法意旨和精神。（編輯：方沛清）1070321

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