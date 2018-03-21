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中央社

陳明通：希望推動兩岸兩會互設辦事機構

中央社2018/03/21 13:11
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北21日電）陸委會主委陳明通今天在立法院說，兩岸關係當前要避免敵意螺旋持續惡化，「心結一解，就一路綠燈」。希望日後兩岸逐漸解開僵局，也希望任上有機會推動兩岸兩會互設辦事機構。

行政院大陸委員會主任委員陳明通上午列席立法院第9屆第5會期內政委員會第5次全體委員會議報告業務概況，他在接受立法委員質詢時作上述表示。

陳明通說，前總統陳水扁執政時，兩岸三通談判糾結，他上任陸委會主委後就讓三通重啟談判，開了綠燈，「我會以過去經驗解開這個結」。

他說，海峽交流基金會與大陸海峽兩岸關係協會互設辦事機構這項議題談了很久，前總統馬英久執政時也想做。若有機會，任上他也想推動完成，但要先把兩岸關係穩定、彼此增進了解，一步步往前推。

而被問及與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一的「陳劉熱線」有無可能，陳明通表示，「我們朝此方向去努力」。

陳明通表示，北京想要統一台灣是陽謀不是陰謀，但台灣人不願意接受統治也是當前共識。如何找到方法穩定兩岸，需要將心比心、換位思考。台灣從威權統治走向民主化，非常珍惜民主成果與價值，民眾並不喜歡中國大陸的政治制度，要彼此尊重，兩岸才能追求共存共榮。

他指出，中國大陸常對台灣使用恐嚇語言，此舉無助兩岸和平穩定，對兩岸民心也有很大傷害。（編輯：馮昭）1070321

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