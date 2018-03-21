東森國際進帳億元股利 股價漲停創4年高

東森購物去年營收139億元，獲利4.8億元，今年1至2月營收23.36億元、每股稅後盈餘0.9元，繳出亮眼成績。法人看好東森購物今年首季獲利超標，將帶動獲利創新高，配息上看5元。

東森國際今天股價爆量大漲，盤中飆上漲停板15.45元鎖住，股價創4年新高，漲停價位有近千張買單高掛，成交量約3.7萬張。

東森購物執行策略長王令麟表示，東森購物今年也將持續開創多通路營收與跨螢通路整合，包括電視購物、中華電信MOD、型錄、網路、行動APP、電話行銷、OTT平台、線下、直銷與內容行銷等多通路，今年年中也將於中華電信MOD開出專賣日本與韓國商品的購物台；在零售通路競爭激烈之下，商品差異化是突圍利器；美妝保健與生鮮食品，已列為東森購物商品開發優先方向，保健食品更將同步進軍中國大陸市場。

在全球布局方面，東森購物去年開始與韓國現代、日本亞朱蘭(ASSURAN)合作，積極擴大異業合作與策略結盟，並讓東森購物的美妝品朝向境外銷售。東森購物預計，未來3年內將持續進行購併計畫，包括團隊人才與技術，加速集團的發展與成長。（編輯：鄭雪文）1070321