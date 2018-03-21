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中央社

東森國際進帳億元股利 股價漲停創4年高

中央社2018/03/21 13:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北21日電）東森購物擬配發現金股利4元，東森國際初估將進帳億元的股利，加上東森購物首季獲利佳，法人看好全年獲利創高，激勵東森國際股價盤中飆漲停，創4年高。

東森國際目前持股東森得易購(東森購物)約25%，東森購物董事會19日通過配現金股息4元，可望挹注母公司東森國際股利進帳約新台幣1億元。

東森購物去年營收139億元，獲利4.8億元，今年1至2月營收23.36億元、每股稅後盈餘0.9元，繳出亮眼成績。法人看好東森購物今年首季獲利超標，將帶動獲利創新高，配息上看5元。

東森國際今天股價爆量大漲，盤中飆上漲停板15.45元鎖住，股價創4年新高，漲停價位有近千張買單高掛，成交量約3.7萬張。

東森購物執行策略長王令麟表示，東森購物今年也將持續開創多通路營收與跨螢通路整合，包括電視購物、中華電信MOD、型錄、網路、行動APP、電話行銷、OTT平台、線下、直銷與內容行銷等多通路，今年年中也將於中華電信MOD開出專賣日本與韓國商品的購物台；在零售通路競爭激烈之下，商品差異化是突圍利器；美妝保健與生鮮食品，已列為東森購物商品開發優先方向，保健食品更將同步進軍中國大陸市場。

在全球布局方面，東森購物去年開始與韓國現代、日本亞朱蘭(ASSURAN)合作，積極擴大異業合作與策略結盟，並讓東森購物的美妝品朝向境外銷售。東森購物預計，未來3年內將持續進行購併計畫，包括團隊人才與技術，加速集團的發展與成長。（編輯：鄭雪文）1070321

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