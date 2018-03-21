抗空汙 新德里將執行綠色行動計畫

據報導，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，應把重點放在電力驅動的公共交通上，已有訪問團赴中國考察，準備在明年初引進電動公車。

新德里市政府將在22日提出2018到2019年政府預算案，「印度時報」（Times of India）今天引述消息人士說，新德里市府匯集環境、交通、工業、能源和殘疾等部門，討論近20項綠色方案，準備在明天提出的預算案中編列綠色預算，推動綠色行動計畫。

（中央社記者康世人新德里21日專電）為擺脫全球空汙最嚴重城市汙名，新德里市政府將在22日提出綠色預算，推動引進電動公車等綠色行動計畫。

新德里市政府計畫編列預算，獎勵企業轉向更潔淨的能源模式，且根據抗汙染能力選擇街道樹木、植物和街道設施，推動全面綠化，引進減少碳排放的措施。

包括新德里市在內的印度國家首都區，每年冬季因為大量汽車排放廢氣、臨省農民焚燒稻草、市區窮人與街友入夜焚燒垃圾取暖、7000多家餐廳碳烤食物排放廢氣，建築工地煙霧等諸多因素，空氣品質一年比一年惡化，經常獲得全球空汙最嚴重城市的頭銜，研究顯示，許多人死於空汙引發相關疾病。

受到輿論影響，印度中央政府和新德里市政府及鄰近省政府，都在構思方案解決空汙問題，台灣研究單位也正與印度企業合作，提供稻草轉生質油等綠色技術，協助印度處理空汙問題。（編輯：陳俊碩）1070321