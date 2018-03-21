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中國官媒首度點名：美國大豆會是主要報復產品

鉅亨網2018/03/21 13:25
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中國官方媒體《環球時報》周三在社論中指出，美國對大豆農民的補貼，讓他們在向中國出售大豆時占有不公平的競爭優勢，因此必須採取強有力的限制措施來防止傾銷。

在歐盟點名將對美國果汁、機車、牛仔服飾報復後，這是首度中國官方媒體直接明示若鋼鋁產品遭課徵進口關稅將採取報復的產品。之前業界人士也分析，選擇大豆作為報復工具，將對川普的鐵粉支持農業州形成壓力，迫使川普扭轉立場。

《環球時報》是官方媒體《人民日報》旗下刊物，其立場不一定等同於中國政府的政策。

美國總統川普預計周五將公布針對中國的科技和電信產業的進口產品關稅，迫使北京改變知識產權和投資方式。

該報指出，「川普政府一再指責中國違反國際貿易規則，並威脅要對中國產品徵收更高的關稅，但美國實際上是 WTO 規則的破壞者，這可以從美國大豆如何傾銷到中國這一點清楚地看出來。

「對一些國家大量補貼和傾銷大豆，必須採取嚴厲的限制措施，以減少進口大豆對中國市場的不利影響。」

《環球時報》還表示，中國當局已經發布了一份政策文件，呼籲努力培育具有國際競爭力的大型穀物經銷商和農業公司，並使農產品國際貿易更加公平合理。

中國是世界上最大的大豆進口國，它採購了全球 60% 的產能用於動物飼料的豆粕。主要進口國是巴西和美國。

美國農業部周二公佈的預測指出，中國 2018/2019 年將進口 1 億噸大豆。

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關鍵字環球時報大豆採取傾銷報復關稅afpheadline
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