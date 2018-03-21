中國官媒首度點名：美國大豆會是主要報復產品

中國官方媒體《環球時報》周三在社論中指出，美國對大豆農民的補貼，讓他們在向中國出售大豆時占有不公平的競爭優勢，因此必須採取強有力的限制措施來防止傾銷。

在歐盟點名將對美國果汁、機車、牛仔服飾報復後，這是首度中國官方媒體直接明示若鋼鋁產品遭課徵進口關稅將採取報復的產品。之前業界人士也分析，選擇大豆作為報復工具，將對川普的鐵粉支持農業州形成壓力，迫使川普扭轉立場。

《環球時報》是官方媒體《人民日報》旗下刊物，其立場不一定等同於中國政府的政策。

美國總統川普預計周五將公布針對中國的科技和電信產業的進口產品關稅，迫使北京改變知識產權和投資方式。