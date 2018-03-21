Google在台首度徵護士 因員工暴增

（中央社記者吳家豪台北21日電）Google今天宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，預計將聘用超過300位台灣員工；由於員工數已成長到一定規模，Google台灣首度開出護士職缺，在第一線照顧員工健康。

Google今天舉辦智慧台灣計畫啟動大會，預計於1年內培育超過5000名人工智慧（AI）人才、訓練逾5萬名數位行銷人才。Google同時宣布在台擴大徵才，目前已開出超過100種包括AI研發在內的相關職缺，包含專職護士。

根據Google說明，Google台灣招募的護士職缺需具備護理系學士學歷或同等實務經驗，持有護士執照，並具備在專業醫療機構、診所或醫院工作5年的經驗。工作內容除了提供急救照護、健康諮詢、維護員工醫療紀錄之外，還需協助向員工推廣健康的生活方式。