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中央社

Google在台首度徵護士 因員工暴增

中央社2018/03/21 13:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北21日電）Google今天宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，預計將聘用超過300位台灣員工；由於員工數已成長到一定規模，Google台灣首度開出護士職缺，在第一線照顧員工健康。

Google今天舉辦智慧台灣計畫啟動大會，預計於1年內培育超過5000名人工智慧（AI）人才、訓練逾5萬名數位行銷人才。Google同時宣布在台擴大徵才，目前已開出超過100種包括AI研發在內的相關職缺，包含專職護士。

根據Google說明，Google台灣招募的護士職缺需具備護理系學士學歷或同等實務經驗，持有護士執照，並具備在專業醫療機構、診所或醫院工作5年的經驗。工作內容除了提供急救照護、健康諮詢、維護員工醫療紀錄之外，還需協助向員工推廣健康的生活方式。

Google台灣董事總經理簡立峰告訴中央社記者，由於台灣員工數快速增加，已成長到一定規模，Google台灣也按照內部規定首度招募護士，在第一線為員工提供醫療與健康相關服務。

簡立峰說，他12年前加入Google，當時全球員工數僅1000多人；去年Google台灣迎來協助打造Pixel智慧型手機的宏達電團隊約2000人，今年在台預計徵才300人，台灣整體員工規模正不斷擴大。（編輯：林興盟）1070321

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