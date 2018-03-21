MeToo讓人勇敢發聲 婦團籲給予支持

婦女新知基金會指出，台灣職場、校園及一般場所的性騷擾法制已經建立多年，但仍有許多案例顯示，執法人員、教育人員、一般大眾的傳統觀念改變仍不足夠，申訴調查機制及整體環境也不夠友善，例如習於譴責或不相信受害人，形成噤聲文化，導致許多當事人卻步、不敢站出來控訴及尋求正義。

#Me Too行動在國內外延燒，不少人揭露其受到性騷擾或性侵害一事，聚集成集體運動，婦女新知基金會聲明表示，支持被害人出面控訴的主體性與勇氣。

婦女新知基金會呼籲，一般大眾對於勇於控訴的被害人應給予支持，切勿譴責受害人疏於自我保護或是嘲笑申訴者的容貌、身材、性別、性傾向、性別氣質等，防範性騷擾的責任所有人必須一起承擔，看到性騷擾的發生卻沉默，其實是性騷擾事件的共犯。

婦女新知基金會表示，政府、學校、雇主都有義務全面落實性別平等教育，也應有專職人力處理性暴力的防制、申訴調查機制也必須改善，唯有所有人正視文化對於性別暴力的觀念與態度的不足，正視制度中受害者尋求正義時的缺失，性暴力的問題才有可能得到改善。

同時，婦女新知基金會也說，社會不應縱容、放任所有習以為常的性別暴力以及無視或正當化任何假藉權力而行的壓迫行為，希望每個挺身而出的被害人可以獲得正義，更期許台灣社會未來，任何人都不需要鼓起勇氣才能出來講Me too。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070321