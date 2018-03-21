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中央社

台旅法重點 綠委：要看赴美可訪何人何地

中央社2018/03/21 13:25
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北21日電）美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚訪台，外界聯想美國「台灣旅行法」見效。民主進步黨籍立委張宏陸今天指出，要看台灣官員赴美可訪什麼人？能進什麼地方？才是台旅法真正重點。

張宏陸在立法院回應媒體聯訪時說，就他的了解，黃之瀚昨晚抵台訪問，這是之前就已經安排好的行程，與美國總統川普簽署台灣旅行法生效是「不相干」的。

談及台灣旅行法，張宏陸認為，台灣應以平常心看待，不必過於樂觀或太過高興，畢竟只是美中台三方角力的一個過程而已。台灣旅行法不能改變美中台或東亞的任何結構，只是讓美台雙方官員交流能更密切且檯面化，台灣仍應當謹慎以對。

張宏陸強調，台灣旅行法的目標，要看台灣官員赴美可訪什麼人？能進什麼地方？才是真正重點。近期另外一個觀察重點是，美國在台協會（AIT）台北辦事處預計今年夏天從大安區搬遷到內湖新址，落成典禮美方會派出什麼層級來台？

中國國民黨籍立委江啟臣接受中央社記者訪問時指出，台美關係高層交流，這方面的主動權不完全操之在我，絕大部分操之在美國。美國考慮的當然有中國的態度和美國的國家利益角度，美國基於對己身有利，做出相關動作的時候，會牽動美中台三邊複雜關係，台灣必須顧慮到相關平衡的改變及背後牽動的漣漪效果。

時代力量立委徐永明接受中央社記者訪問時認為，美國政策是很清楚的，美方近來一連串的作為，很有意識在加溫、強化對台灣的支持。美國對台灣就像是扮演「太陽」的角色，北京對台灣則是持續威嚇，猶如扮演「北風」的角色。（編輯：張均懋）1070321

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