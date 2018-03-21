台旅法 蔡總統：台灣自信心重要支撐點

蔡總統提及，大家在海外打拚，卻仍關心、支持台灣的發展，讓台灣不感到孤單。前不久，美國通過「台灣旅行法」，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點，她感謝美國政府對台灣的支持，以及對於區域和平、繁榮所做出的努力。

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天說，美國通過台灣旅行法，讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點，她感謝美國政府對台灣支持以及對區域和平繁榮的努力。

蔡總統指出，密切的台美關係背後，有許多台美人在幫故鄉出力，台美人對美國國會、政治的影響力日益擴大，有助台灣政治的安定。她由衷感謝大家對於深化台美關係的付出。

蔡總統強調，大家在海外打拚，政府也非常認真，在堅守主權的前提下，維持穩定的兩岸關係。也因此，政府有更多空間來推動內政的改革。

針對國內改革成果，蔡總統表示，政府持續推動各項計畫，為台灣尋找經濟轉型和成長的利基。過去GDP（國內生產毛額）成長絕大是靠出口，而2018年台灣GDP的成長動力則來自內需。這些成果是因為自2016年執政以來，不斷積極推動各項相關法案，前瞻基礎建設條例是非常重要的法案，其他包括長期照顧、再生能源計畫、老舊房屋更新計畫等政策，不但引進外資投入，也創造就業機會及內需。

她說，未來，在台灣經濟發展過程中，內需會比出口扮演更重要的角色。

總統指出，包括年金、稅制、司法、轉型正義等社會改革，也都正在積極推動，過程中雖引起紛擾，但最後目的是要打造更美好的台灣。（編輯：林孟汝）1070321