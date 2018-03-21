南投國際撐竿跳賽 頂尖選手切磋求進步

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投國際撐竿跳高比賽今天在國立草屯高級商工職業學校正式登場，多國及兩岸好手同場競技爭取佳績，大會也盼國內選手及教練觀摩賽事以提升水準。

第25屆南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽大會開幕典禮，上午在國內撐竿跳高搖籃國立草屯商工登場，草屯商工動員師生以精采表演歡迎各國選手，還有競技啦啦隊讓國際選手感受南投的熱情，南投縣副縣長陳正昇主持典禮。

陳正昇說，國際組頂尖選手來自美國、加拿大、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲、中華台北，其中美國隊選手有5公尺67實力；海峽兩岸組則有中華台北、山東、上海、西安、四川、山西、浙江、上海體育學院；全國中上學校組則有草屯商工等31支隊伍，南投縣好手許德敬也將努力爭取國內最佳成績。