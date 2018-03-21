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中央社

南投國際撐竿跳賽 頂尖選手切磋求進步

中央社2018/03/21 13:37
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投國際撐竿跳高比賽今天在國立草屯高級商工職業學校正式登場，多國及兩岸好手同場競技爭取佳績，大會也盼國內選手及教練觀摩賽事以提升水準。

第25屆南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽大會開幕典禮，上午在國內撐竿跳高搖籃國立草屯商工登場，草屯商工動員師生以精采表演歡迎各國選手，還有競技啦啦隊讓國際選手感受南投的熱情，南投縣副縣長陳正昇主持典禮。

陳正昇說，國際組頂尖選手來自美國、加拿大、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲、中華台北，其中美國隊選手有5公尺67實力；海峽兩岸組則有中華台北、山東、上海、西安、四川、山西、浙江、上海體育學院；全國中上學校組則有草屯商工等31支隊伍，南投縣好手許德敬也將努力爭取國內最佳成績。

陳正昇說，昨天進行國內國中男女、高中男女組賽事，今天則是國際組、海峽兩岸組、大專組，賽事除讓優秀好手同場競技，也期盼藉此國際比賽讓國內選手、教練觀摩，並吸取各國頂尖選手撐竿跳高動作技巧，以提升國內技術水準。

草屯商工校長黃國軒致詞表示，學校致力推動撐竿跳運動逾46年，培養出許多優秀選手，也籌辦歷屆南投國際撐竿跳高比賽，今年很榮幸能繼續共同主辦並提供場地，相信今年仍是一場精采盛會，也期盼對國內撐竿跳運動發展有貢獻。（編輯：管中維）1070321

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