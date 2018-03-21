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中央社

星國物聯網展 台灣新創業者獲頒特別獎

中央社2018/03/21 13:38
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡21日專電）新加坡年度盛事「2018亞洲物聯網展」今天開幕，集聚新創業者參與，台灣新創公司「愛瑪麗歐」今天擊敗歐美等其他國家新創業者，獲頒Trailblazer Award 特別獎殊榮。

今年入圍決賽的6家新創廠商中有2家台灣新創業者，包括瑞德感知研發的「動態引導系統」，以及新創公司愛瑪麗歐（Amaryllo）的智慧監控機器人。

愛瑪麗歐副總薛劍峰今天告訴中央社記者，Amaryllo透過影像分析成為物聯網（IoT）的眼睛，以軍規加密為基礎，進一步開發人工智慧運算，為使用者帶來安防及商用大數據的分析。

薛劍峰指出，Amaryllo團隊開發智慧監控攝影機器人及智慧攝影監控，危險難逃法眼。

他指出，無論是人類的臉龐、性別和年齡，連貓狗、車輛等物體都能在一秒內進行危險偵測。如配合專利的智慧辨識推播警訊功能，幾秒內就能將危險人事物等訊息傳遞給監控單位，大大提升公共安全。

由「亞洲．矽谷」計畫執行中心技術長吳聰慶率團，參與為期兩天的亞洲物聯網盛會「2018亞洲物聯網展」（IoT Asia 2018）及「智慧城市領袖對話」（SmartCity Leaders’Dialogue）。

亞洲物聯網展是由「新加坡工業自動化協會」（SIAA）和新展展覽有限公司（SingEx）主辦，是亞太地區重要的科技盛事，每年吸引亞太地區及世界各地物聯網專家、相關企業及創業團隊參與，去年達4233人參與，今年參與人數預估超過6000人。（編輯：陳惠珍）1070321

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