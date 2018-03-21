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中央社

2018年首度升息 聯準會料將作出宣布

中央社2018/03/21 13:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）正致力阻止通貨膨脹，外界廣泛預期聯準會今年至少升息3次，而今天將宣布今年以來首次升息。

法新社報導，儘管美國央行官員坦承，去年經濟復甦和就業市場表現強勁，但通膨率依然低迷，令人不解，但他們如今已看見物價壓力加劇的跡象。

截至目前，聯準會一直朝著收緊貨幣政策的目標邁進，以避免這個全球最大經濟體發展過熱。

然而，國會通過大規模減稅法案、美元走軟和就業市場強健等一連串因素，使市場留心聯準會可能採取更積極作法的跡象，會在今年升息4次而非3次。

在聯準會作出決定後，新任主席鮑爾（JeromePowell）將在季度記者會首度對新聞媒體發表談話。各界將密切檢視他的用字遣詞，從中尋找有關央行想法和利率調升速度的線索。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（PantheonMacroeconomics）的謝波德森（Ian Shepherdson）說，市場已經接受聯準會即將升息，因此相關評論和更新季度預測令人更感興趣。

謝波德森說：「在央行宣布各界廣泛預期的行動後，真正重要的是決策者對這些行動和目標的說法。」

但他說，鮑爾可能不會批評規模達1.5兆美元的減稅法案，以免激起市場餘波，儘管這些減稅法案料將擴大政府赤字，並且刺激這個已經充分就業的經濟體。（譯者：劉文瑜/核稿：林憬屏）1070321

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