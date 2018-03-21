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中央社

研發WhatsApp賣臉書 艾克頓支持刪臉書

中央社2018/03/21 13:44
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）2014年，臉書宣布以190億美元大手筆，買下通訊程式WhatsApp，讓這套軟體創辦人之一的艾克頓聲名大噪。但艾克頓今天則加入了「刪除臉書」（#deletefacebook）的活動。

原本任職於雅虎（Yahoo）的電腦程式設計師艾克頓（Brian Acton），與同事庫姆（Jan Koum）在2009年共同研發通訊程式軟體WhatsApp。2014年，臉書（Facebook）以190億美元買下WhatsApp。

臉書5000萬名用戶個資遭英國資料分析機構「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擅自取用事件近日曝光後，以關鍵字「刪除臉書」號召網友退出臉書的活動，在各大社群網站蔓延。

雖然艾克頓4年前把公司賣給臉書而一夕暴富，但他20日下午在推特發文寫道：「是時候了。」文末加註「刪除臉書」關鍵字。

艾克頓的個人臉書帳號今天也同時發布一模一樣的聲明，並寫道：「我想在此提早跟大家預告一聲，如果大家需要找我的話。」

從WhatsApp草創時期開始，艾克頓便再三強調他對個人隱私的高度保護，並曾在產品介紹中說明為何不靠賣廣告的方式賺錢。

發布於2012年6月18日的一篇WhatsApp網誌中曾寫道，沒有人是一早起床就很開心地想要看到更多廣告，也沒有人晚上就寢時，心裡是想著明天會看到什麼樣的廣告。

聲明中表示：「我們大家睡前會想著，今天跟哪些人聊了些什麼，或者想到很遺憾沒跟哪些人說些什麼。我們希望WhatsApp是讓您保持清醒的產品，也是您早晨起床時會想去接觸的產品。沒有人會在睡午覺醒來之後，就趕緊跑去看廣告。」（編輯：屈享平）1070321

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