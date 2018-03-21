跟著小松鼠拉拉去冒險　哈客童樂會周末登場

快樂兒童節，新竹縣政府文化局本週末和小朋友們一同歡樂、一同玩耍；24日將在新瓦屋客家文化保存區辦理「哈客童樂會」，皮皮兒童表演藝術團在14時將為大家帶來2018最新公演的「小松鼠拉拉」，探索一段充滿歡樂與感動的旅程，跟著小松鼠拉拉一起走進森林深處冒險去。

「小松鼠拉拉」描述小松鼠拉拉趁著媽媽不注意的時候，偷偷跑到森林外要去尋找松鼠爸爸，在旅途中，認識了許多善良又可愛的好朋友並和他們一起嬉戲玩耍，卻也不小心掉進了大恐龍吉魯巴的陷阱遭遇危險，還好松鼠媽媽及時跑出來救了拉拉，但松鼠媽媽卻也因此而受傷了，就在小松鼠拉拉難過哭泣不知所措時，花神奶奶告訴小松鼠拉拉在森林的南方有一朵神奇的魔幻花可以治療受傷的松鼠媽媽，並打敗大恐龍吉魯巴，有著神奇的力量可以指引拉拉找到松鼠爸爸。