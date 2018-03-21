NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈沒人擋子彈　楊金龍首個挑戰竟是這突宣布辭職　緬甸總統：想休息一下理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

國道急煞惡意阻擋 貨櫃車險翻落高架

中央社2018/03/21 13:52
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者林長順新北21日電）一輛白色賓士車日前疑超車不成，開上國道一號汐五高架，在廖男駕駛貨櫃車前方，急踩煞車，害貨櫃車險翻落高架道，對方還攔車咆哮。國道公路警察局今天說，已對賓士車主開罰。

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，28歲廖姓男子日前駕駛貨櫃車從桃園要到基隆送貨，準備從台64線接國道一號北上五股匝道入口時，後方一部白色賓士車從路肩超越，並一路靠左，疑要搶先進入北上入口不成，在進入汐五高架交會處硬切至廖男車輛前方，刻意放慢速度後突然急踩煞車，害廖男為閃避差點翻落高架道。

警方表示，白色賓士車駕駛之後將廖男貨櫃車擋下，並下車對著廖男咆哮將近1分鐘的時間，造成後方車輛都無法進入匝道，廖男返家後將整個逼車過程的行車紀錄器，透過國道公路警察局網路線上服務系統提出檢舉。

警方指出，賓士車主的行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新台幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰；另依條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月。

至於違規行駛路肩的部分，違反道路交通管理處罰條例第33條1項9款未依規定使用路肩，可處3000至6000元罰鍰。警方已依法製單處罰。

國道公路警察局表示，民眾若是遇到惡意逼車，車主不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局檢舉專區。警方將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。（編輯：卞金峰）1070321

台股開高走低 收漲0.23點中石化跨石化土地開發雙主軸...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan