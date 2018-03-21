國道急煞惡意阻擋 貨櫃車險翻落高架

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，28歲廖姓男子日前駕駛貨櫃車從桃園要到基隆送貨，準備從台64線接國道一號北上五股匝道入口時，後方一部白色賓士車從路肩超越，並一路靠左，疑要搶先進入北上入口不成，在進入汐五高架交會處硬切至廖男車輛前方，刻意放慢速度後突然急踩煞車，害廖男為閃避差點翻落高架道。

（中央社記者林長順新北21日電）一輛白色賓士車日前疑超車不成，開上國道一號汐五高架，在廖男駕駛貨櫃車前方，急踩煞車，害貨櫃車險翻落高架道，對方還攔車咆哮。國道公路警察局今天說，已對賓士車主開罰。

警方表示，白色賓士車駕駛之後將廖男貨櫃車擋下，並下車對著廖男咆哮將近1分鐘的時間，造成後方車輛都無法進入匝道，廖男返家後將整個逼車過程的行車紀錄器，透過國道公路警察局網路線上服務系統提出檢舉。

警方指出，賓士車主的行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新台幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰；另依條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月。

至於違規行駛路肩的部分，違反道路交通管理處罰條例第33條1項9款未依規定使用路肩，可處3000至6000元罰鍰。警方已依法製單處罰。

國道公路警察局表示，民眾若是遇到惡意逼車，車主不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局檢舉專區。警方將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。（編輯：卞金峰）1070321