雲端整合戰開始：CRM併購MULE提升客端至雲端速

《路透社》報導，Salesforce.com (CRM-US) 週二表示，它將以現金和股票交易的方式，併購美國軟件製造商 MuleSoft (MULE-US)，總併購金額約為 59 億美元，也說明了 Salesforce.com 執行長 Marc Benioff 推動公司於雲端的努力，是玩真的。

Salesforce 股價週二（20 日）收盤上漲 0.11% 來到每股 125.12 美元。

Salesforce 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

MuleSoft 股東將獲得 36 美元的現金和 0.0711 份額的 Salesforce 股票，或每股 44.89 美元，和 Mulesoft 週一（19 日）的收盤價相比，溢價高達 36%。雙方公司在一份聯合聲明中宣佈，包括債務在內，交易價值達 65 億美元。