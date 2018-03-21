中石化跨石化土地開發雙主軸 穩定獲益

（中央社記者韋樞台北21日電）中石化向來專注石化本業，但石化業在台灣投資受阻，董事長林克銘表示，中石化決定增加海外投資石化本業，另也投入海內外土地開發，目前在緬甸和高雄兩地先試水溫。

林克銘表示，中石化決定積極拓展「石化本業」及「土地開發」雙主軸事業體。石化本業方面將參與「印度大聯盟」，前進市場胃納量很大的印度石化市場，除了希望獲利穩定外，同時希望不要在國際市場開發上再落後。

另外在土地開發上，中石化旗下子公司也規畫海外新市鎮的開發，積極評估東南亞國家含菲律賓、印度、印尼、越南等國，目前初步在緬甸房地產市場小試身手，未來還會利用中石化在高雄的土地經過重劃加值後，辦理出租土地或興建住宅。