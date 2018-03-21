深澳電廠爭議 王鴻薇批柯文哲打太極?

環保署環評大會14日通過深澳電廠擴建燃煤計畫環境影響差異分析案，台北市環保局會前發布新聞稿表示，不反對興建電廠，但反對使用唯一燃煤，並指出台電公司分析報告並未做空氣毒物健康風險評估，且恐造成北部空氣品質惡化，籲退回報告重辦環差。

台北市政府發言人劉奕霆則表示，市長柯文哲已明確表達專業問題要專業解決的理念，到底台灣缺電的問題有多嚴重，政府必須講清楚；市長不會盲目地支持，也不會盲目地反對，講清楚才有辦法做判斷，沒有的話不該盲目的說支持或反對。

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北21日電）深澳電廠更新擴建環差案通過，爭議不斷。中國國民黨籍台北市議員王鴻薇今天表示，台北市長柯文哲顧慮年底選舉而不表態，大打太極罔顧市民健康和團隊專業意見。

王鴻薇及同黨籍台北市士林北投區議員參選人張斯綱今天上午共同舉行「深澳電廠環保局說No，柯P竟為選舉打太極」記者會。

王鴻薇會中表示，包括新北市及宜蘭縣等多個地方縣市都要求捍衛空氣品質，但柯文哲日前受訪竟打太極不表態，痛批他是為了年底市長選舉，顧慮綠營選票而犧牲市民健康，並且不尊重市府團隊環保局的專業意見。

她指出，根據環保局先前資料提及，深澳發電廠對國民健康及環境品質都有明顯可預見不利影響，且深澳電廠環評版本，全案未依法進行毒性空氣污染物健康風險評估，尤其是排放汞及有害空氣污染物部分，明顯有違法之虞，如提起訴訟可能被撤銷。

王鴻薇主張，此案應重新辦理環差評估，若柯文哲願表態退回，她也願站柯背後力挺，一起捍衛市民健康。

張斯綱也表示，柯文哲具醫師專業，但碰到政治力就停電，直指柯文哲應本於醫師專業告訴民眾燃煤排放物對民眾健康影響程度，並說自己家中有長輩不煙不酒卻罹患肺腺癌，經醫師診斷可能受空污影響所致，認為柯文哲不能只要選票而犧牲市民健康。

同時，他還建議環保局應儘速成立專業小組，針對空污對市民健康影響進行調查評估。

原定出席記者會說明的台北市環保局副局長盧世昌，後來因故未出席。

深澳燃煤電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴投下關鍵同意票，引起各界議論。

詹順貴20日點名經濟部能源局長林全能及台電總經理鍾炳利給行政院長賴清德片面不足資訊，今天更要求能源局要將能源政策對外說清楚，否則不會發深澳電廠通過審查的行政處分函。（編輯：李亨山）1070321