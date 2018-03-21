雲林太空科學教育月　展示福衛五號成就

雲林縣中小學太空科學教育月活動，展示1:10太空中心福衛五號衛星及其發射載具火箭，與虎尾科技大學國際發明展得獎作品（計有太陽能磁懸浮轉動裝置、人造閃電等）的展示外，還有針對國中小學生的太空科學探索體驗營活動。讓參與者可以透過展覽與營隊活動，了解我國太空科技發展現況，增進太空科學教育知能並探究生活科技領域的奧秘。

為期一個月的雲林縣中小學太空科學教育月，今（21）日在斗六市鎮東國民小學活動中心正式展開，活動是由雲林縣政府與國家實驗研究院太空中心共同主辦，雲林縣長李進勇、教育處長梁恩嘉、國研院長王永和、太空中心副主任余憲政、虎科大副校長楊達立、縣議員江文登等人發射水火箭啟動開幕儀式，國研院太空中心並致贈衛星相關書籍給參與本次活動之30餘校校長。



▲發射水火箭啟動開幕儀式。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.21）

李進勇表示，國人自主研發的福衛五號衛星於去年8月25日升空，國人的心情也跟著起伏，首次感受到我們跟太空是那麼的接近，對浩翰宇宙也有更深層的認識。

感謝國家太空中心太空圓夢計畫首站即來到雲林，李進勇強調，雲林的小孩一點都不輸給都會區的孩童，科技部長陳良基就是褒忠子弟；期勉所有雲林學童，在太空圓夢計畫適度的開導啟發下，鑽研太空科技發展，成為最優秀的太空人。



王永和表示，太空科學探索體驗營，課程豐富有趣，內容包括我國太空計畫介紹、太空科學大競賽、福衛動手做與太空看家園、太空中的溫度計等活動，共辦理四場，每次四班，將近600位學童報名。

而在展覽參觀活動現場方面，除有專人導覽外，並設計有科學體驗動手做活動，生動有趣，歡迎各學校與本縣縣民於活動期間前往參觀體驗。展覽活動分為山線與海線二個展場，展出時間為每星期一至星期六上午9時至12時、下午1時30分至3時30分。



展覽地點為分山海線，山線：斗六市鎮東國小學生活動中心， 3月19日至4月3日（3月21、31日為體驗營時間，不開放參觀）。海線：虎尾鎮崇德國中學生活動中心， 4月10日至25日（4月11、25日為體驗營時間，不開放參觀）。



▲1:10福衛五號發射載具火箭。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.21）



國家太空中心是我國太空研究機構，負責研製人造衛星及航太相關科技與硬體建設，除執行我國太空計畫外，也長期進行國民中小學的太空科學教育，太空科學探索體驗營自102年開辦以來，至今已邁入第6年了。今（107）年度起，國家太空中心為縮短城鄉差距，讓台灣學子都能瞭解到我國太空發展，開始偏鄉太空科學教育植耕課程，雲林縣是此一活動的第一站，營隊活動除了讓學員了解我國太空計畫的發展外，也教導學員認識遙測衛星及氣象衛星的功能，以及做中玩、玩中學的太空大地遊戲。為讓偏鄉學生實際體會太空科技，國家太空中心將會展示衛星及火箭載具等模型，並贈送每位學員DIY的衛星紙模型，請大家踴躍參與。



▲學童體驗發射水火箭。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.21）