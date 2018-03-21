台股尾盤摜壓 小漲0.23點

東森國際旗下東森購物多元改造奏效，獲利揚升，預計每股配發4元現金股息，東森國際母以子貴，股價表現強勁，以漲停作收，達15.45元。

（中央社記者張建中台北21日電）美股止跌反彈，台股開高震盪，在尾盤賣壓摜壓下，加權指數終場小漲0.23點。

觀光類股也有不錯表現，類股指數漲1.03%；造紙類股則表現相對疲弱，類股指數大跌1.26%，橡膠與運輸類股也同步下挫。

電子股方面，研華透過子公司研華投資，認購海華私募普通股1750萬股，每股價格17.1元，未來將共同推動工業物聯網，激勵海華股價強攻漲停，達19.25元。

玉晶光在接單利多，傳出打進華為新一代手機感測鏡頭供應鏈，股價表現亮麗，同登漲停，達274元，連帶帶動大立光等光學族群股價走揚。

被動元件、金氧半場效電晶體(MOSFET)與光碟片族群在缺貨漲價題材發酵下，股價也都有不錯表現，整體電子類股指數漲0.32%。

分析師王兆立表示，美國聯邦準備理事會(Fed)近日召開聯邦公開市場委員會(FOMC)，除Fed決策外，美中貿易戰情勢也將牽動國際市場，是近期觀察重點。（編輯：鄭雪文）1070321