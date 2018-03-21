台灣墨西哥比一比 國發會：薪資大勝一倍以上

（中央社店者陳政偉台北21日電）富比世雜誌文章指台灣薪資和墨西哥一樣低，國發會今天表示，文章針對薪資比較是不同基準，不具意義；若以每月名目薪資相較，2016年國內月薪1510美元，是墨西哥684美元1倍以上。

據富比世雜誌網站19日「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低」文章指出，台灣被國際貨幣基金（IMF）列為進步經濟體，平均月薪卻和墨西哥相仿。

文章指出，去年台灣人的平均月薪為1288美元（約新台幣3萬7573元），只比墨西哥多新台幣350元。

國家發展委員會今天發新聞稿表示，台灣薪資水準與墨西哥相近，是將不同計算基準的薪資進行比較，並不具意義。若以折合美元的每月名目薪資相較，2016年台灣平均月薪1510美元高於墨西哥684美元的1倍以上。