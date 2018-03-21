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指金溥聰特殊性關係 馮光遠判賠50萬

中央社2018/03/21 14:07
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北21日電）前國安會秘書長金溥聰不滿作家馮光遠指他與前總統馬英九有「特殊性關係」，進而操弄國家名器。高院更一審認定馮侵害金的名譽權，今天判決馮光遠應賠償金溥聰新台幣50萬元。

全案緣於金溥聰不滿馮光遠自民國101年9月起，陸續於記者會、週刊雜誌，捏稱他與時任總統馬英九有「特殊性關係」，並藉此獲得職務，干涉政府人事，向馮光遠起訴求償新台幣200萬元及登報道歉。

法院一審駁回金溥聰請求，經上訴，台灣高等法院104年10月初逆轉，改判馮光遠須賠100萬元並登報道歉。馮光遠上訴後，最高法院將案件撤銷發回更審。

高院今天發布新聞稿指出，馮光遠以「特殊性關係」連結「後宮」、「愛侶」、「男妓」，影射金溥聰與馬英九為同性戀，且憑藉該性關係不當獲取權位及財富的言論，不法侵害金溥聰名譽權，應負民法侵權行為責任。

承審合議庭認為，大法官釋字第748號解釋已說明，同性戀基於男女平權及憲法對於婚姻自由及平等權等基本權利保障，不應受到譴責、非難及歧視。金溥聰已婚且育有子女，無論指他與配偶以外的人為同性戀或異性戀，都足以使人認為金溥聰有違悖婚姻忠誠的行為，應屬負面陳述。

合議庭指出，馮光遠並非單純指金溥聰為同性戀者，而是直陳金溥聰藉與馬英九的同性戀關係，並使用「後宮」、「男妓」等於性關係上帶有男權至上及金錢對價的用語，公然陳稱金溥聰憑性關係、性交易來不當攀附、換取權位及財富，並與馬英九基於同性戀關係共同操弄國家名器、破壞民主政治，客觀上足以貶損金溥聰於社會上的評價，已損害金溥聰名譽。

合議庭認為，馮光遠對於他的言論，不能提出可合理懷疑的依據，不能認為已有合理查證，且馮光遠在金溥聰公開否認與馬英九為同性戀關係後，仍一再指稱其與馬英九為「特殊性關係」，應認具有惡意。

新聞稿指出，馮光遠就「特殊性關係」等言論構成侵權行為，審酌馮光遠發言次數、行為態樣及雙方地位、經濟，判決馮光遠賠償50萬元精神慰撫金，金溥聰仍可上訴，馮光遠因判賠金額未超過150萬元不得上訴。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070321

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