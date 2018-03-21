指金溥聰特殊性關係 馮光遠判賠50萬

（中央社記者蕭博文台北21日電）前國安會秘書長金溥聰不滿作家馮光遠指他與前總統馬英九有「特殊性關係」，進而操弄國家名器。高院更一審認定馮侵害金的名譽權，今天判決馮光遠應賠償金溥聰新台幣50萬元。

全案緣於金溥聰不滿馮光遠自民國101年9月起，陸續於記者會、週刊雜誌，捏稱他與時任總統馬英九有「特殊性關係」，並藉此獲得職務，干涉政府人事，向馮光遠起訴求償新台幣200萬元及登報道歉。

法院一審駁回金溥聰請求，經上訴，台灣高等法院104年10月初逆轉，改判馮光遠須賠100萬元並登報道歉。馮光遠上訴後，最高法院將案件撤銷發回更審。